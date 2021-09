Acompáñanos a Comala, el Pueblo Mágico de Colima

-Publicidad-

Quizá has escuchado del escritor Juan Rulfo y su novela Pedro Páramo, y si lo has leído seguro recuerdas Comala, el Pueblo Mágico de Colima. Y si no lo has hecho, pero si te gustan las caminatas, plazas, jardines y calles coloniales, te invitamos a conocer este lugar.

¿Qué son los Pueblos Mágicos?

La denominación de Pueblos Mágicos nace como parte de un programa del gobierno federal para incentivar el turismo, y es otorgada a lugares que muestran la identidad nacional a través de sus símbolos, historias, leyendas, arquitectura y gastronomía, que los hacen únicos e históricamente significativo.

Descubre Comala, el Pueblo Mágico de Colima

Comala se localiza a 8 kilómetros de la ciudad Colima, capital del estado homónimo, y es conocido como el “Pueblo Blanco de América”, por sus techos de teja colorada y sus altas fachadas de color blanco que la hacen parecer un lugar de leyenda, se volvió recnocida por la novela de Juan Rulfo Pedro Páramo. “Lugar donde hacen comales”

Al recorrerlo transmite magia e historia a través de su arquitectura, naturaleza y gastronomía, que lo hace ideal para largas caminatas, o simplemente pasar el día en el campo, entre lagunas con vista al volcán activo.

Fue reconocido como pueblo mágico en 2002, por su valor histórico y natural, pues como más adelante te comentaremos, en el han habitado indígenas de diferentes zonas, que han enriquecido la cultura de la zona.

Platillos típicos

Alrededor de las calles podrás disfrutar de un delicioso olor a pan , pues uno de sus alimentos representativos son los Picones, un bizcocho de gran tamaño muy parecido a las conchas.

Otra delicia es el ponche, que podrás disfrutar de dos formas, la primera es en su presentación refrescante con granada, tamarindo o arándano y su versión cremosa con nuez, café, almendra o pistache.

Y no olvides agregar la tusca, un derivado del alcohol que le da un sabor aún más especial al ponche.

Historia

Los pobladores más antiguos de Comala datan de hace 3,000 años, en los que florecieron culturas como la Olmeca, la Náhuatl, Tolteca, Chichimeca y la Tarasca; es por esto que después de haberse consumado la conquista, Comala fue dada en Encomienda al conquistador Bartolomé López en 1527.

Para 1815 era conocida como República de Indios, fue hasta 1820 que Comala es constituido como ayuntamiento y para 1857 se establece como ayuntamiento.

Lugares emblemáticos

En Comala puedes visitar el museo local o disfrutar de una caminata en su plaza central, para después saciar tu apetito en las cantinas y restaurantes que la rodea. Ah, y no olvides visitar estos sitios:

Escultura del escritor Juan Rulfo sentado en una de las bancas, quien hiciera célebre a Comala en su novela “Pedro Páramo ”.

sentado en una de las bancas, quien hiciera célebre a ”. Parroquia de San Miguel Arcángel ..

.. Ex Hacienda Nogeras

Laguna de Carrizalillos.

Volcán de Colima, también llamado Volcán de Fuego de Colima.

Ruta del Café: Hacienda Nogueras, Comala, Zona Mágica, Suchitlán, La Nogalera, Zona Norte Cafetalera del estado, El Remate.

Si quieres conocer más Pueblos Mágicos en México no dejes de leer Ángulo 7, que durante el resto de 2021 estaremos publicando artículos especiales sobre estos lugares que tienes que visitar.