Baja California tiene mucho que ofrecer. Para que lo compruebes, te mostramos Tecate, un hermoso Pueblo Mágico con paisajes y actividades que te dejarán impresionado. Y sí, es el lugar donde nació la famosa cerveza.

¿Qué son los Pueblos Mágicos?

La denominación de Pueblos Mágicos nace como parte de un programa del gobierno federal para incentivar el turismo, y es otorgada a lugares que muestran la identidad nacional a través de sus símbolos, historias, leyendas, arquitectura y gastronomía, que los hacen únicos e históricamente significativos

Año de denominación

Tal es el caso de Tecate, que se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2012 convirtiéndose en el único Pueblo Mágico ubicado en una frontera, su nombramiento se debe a contar con una de las grandes joyas de la naturaleza bajacaliforniana: La Rumorosa, así como a su zona arqueológica El Vallecito, y la montaña mística Muchumá.

Platillos típicos

La Gastronomía de Tecate es variada donde además de la cocina Mexicana, se puede disfrutar de la cocina Internacional, pero lo más sobresaliente es su panadería.

Sí, uno de los distintivos de Tecate es “la capital del pan” una panadería que se ha convertido en la predilecta de los tecatenses y también en un destino turístico obligado.

La panadería se fundó en septiembre de 1969, y desde ese entonces el pan se hace con una técnica artesanal en hornos de bóveda de ladrillo, lo que hace que el producto sea de mayor calidad al conservar frescura.

Su producto estrella es la barrita de mantequilla, especialidad de la localidad, así como los birotes o bolillos y las conchitas, pero tienen más de 200 tipos de pan dulce y salado.

Historia

Su origen se remonta al siglo XVIII cuando formó parte de la Misión de San Diego, de ahí Benito Juárez la decretó como colonia Tecate en 1861, pero su fundación oficial no fue hasta abril de 1892.

Seguro te da curiosidad su nombre, pues bien el origen del nombre y su significado no está claro, pero se presume que el nombre se lo dieron sus habitantes aborígenes y algunos historiadores creen que significa “piedra cortada” o “árbol cortado”.

Con respecto a la cervecería que ya todos conocemos, adquirió el nombre de la localidad en 1943 cuando se estableció allí.

En general Tecate cuenta con más de 50 ranchos y balnearios, lo que le otorgan grandes paisajes de campos ganaderos, y aún así cuenta con un estilo colonial, que todos deberían ver, sumado a eso cuenta con impresionantes montañas y formaciones rocosas que lo hacen perfecto para el senderismo.

Reservas naturales

La Rumorosa

En la carretera entre Tecate y Mexicali, se encuentra la Rumorosa, uno de los senderos más hermosos que podrás encontrar, por sus formaciones rocosas que rodean la carretera, de hecho el nombre se da a raíz de que cuando el viento golpea las formaciones rocosas pareciera que las rocas murmuran.

La vista se vuelve aún más linda en épocas de nevada volviendo el paisaje panorámico más cautivador.

Zona Arqueológica El Vallecito

Baja California fue habitado por tribus de cazadores, recolectores y agricultores como la etnia kumiai, y como legado han dejado varias pinturas rupestres, este es el caso de El Vallecito que cuenta con 18 de estas pinturas.

Puede que no te parezca interesante, pero la belleza de este lugar no solo radica en las pinturas, si no en sus paisajes, pues se encuentra enclavado en La Rumorosa, que ya mencionamos, es hermosa.

Lugares emblemáticos

Obviamente, no puede faltar la Cervecería Tecate, para conocer la historia de la famosa cervecería a través de un recorrido por las instalaciones de la antigua fábrica, los recorridos están disponibles de lunes a viernes de 12:00 a 16:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Dentro de la misma fábrica podrás conocer el proceso de elaboración de la cerveza, visitar un museo que expone las diferentes etiquetas de la cerveza, recorrer los jardines y, claro, probar la famosa bebida..

Ruta Puerta Norte del Vino, sí puedes iniciar con la ruta del vino desde aquí con la Cava de Don Juan, donde te podrás impresionar con sus viñedos y más aún con la calidad de sus vinos, que han sido premiados en varias ocasiones.

En este mismo mood te recomendamos el Vallecito, una zona arqueológica que antes se conocía como la Cueva del Indio, donde se encontraron pinturas rupestres, y donde podrás practicar trekking o acampar en sus alrededores..

El Cuchumá, se trata de la montaña sagrada para los kumiai, y es ideal para el turismo místico, y es que la historia del lugar, así como la leyenda de amor y tragedia que rodean al lugar transmiten una energía mágica.

Aunque para ella tendrás que hacer senderismo, pero totalmente vale la pena, ya que pasarás por cascadas y cuevas que te dejarán sin aliento.

De hecho te recomendamos checar las actividades, pues cada año se realiza una cabalgata hasta la cima, que actualmente es una zona de refugio, caza, vivienda y un centro ceremonial de la antigua comunidad Kumiai.

Disfruta de la tranquilidad que Tecate te puede ofrecer, es un lugar en el que puedes crear experiencias de acuerdo a tus intereses, desde un encuentro con lo místico hasta un día de degustación de vino, lo que prefieras.

Ahora bien, si quieres algo más cercano, te invitamos a que cheques los pueblos mágicos de Puebla o de Aguascalientes , seguro que te enamoras de alguno de ellos.