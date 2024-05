El candidato a la alcaldía de Puebla con la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, José “Pepe” Chedraui Bubid, reiteró que el exmorenovallista Eukid Castañón Herrera no está relacionado con su campaña, pues si bien lo conoce de hace años, no tiene vínculos con él.

En entrevista, luego de que acudió al “Diálogo con Candidatos 2024”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el abanderado morenista dijo desconocer el audio en donde el expanista afirmó que salió de la cárcel para operar en la campaña a favor de cuarta transformación.

Y es que en un medio nacional se dio a conocer un audio en el que el exoperador político en una reunión en un restaurante señala que está vinculado con los proyectos de Chedraui Budib y Alejandro Armenta Mier, con el objetivo de que ambos ganen la elección.

Al respecto, el candidato a la alcaldía con Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Fuerza Por México lo rechazó y dejó él claro que su equipo de campaña ya es conocido desde antes que iniciaran los eventos proselitistas a finales de marzo.

“No está en mi campaña, lo he dicho varias veces, pero bueno, ustedes tienen que creerle a quienes tengan que hacerlo, como se los he afirmado, no está involucrado, es mi amigo, pero no tiene relación con el proyecto”, expresó.