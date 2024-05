Mario Ramírez Mauleón lleva 39 años en la Cruz Roja, tiempo en el que le ha tocado acudir a más de 10 mil auxilios, pero atender seis partos en diversas circunstancias es lo que ha marcado su labor, lo cual le ha dejado satisfacción por poder brindar ayuda a las personas.

Esto, en el marco del Día Mundial de la Cruz Roja que se conmemora este miércoles 8 de mayo y que en Puebla cumple 106 años, tiempo en el que se ha mantenido como una institución de asistencia privada, con representación en más de 192 países con 16 millones de voluntarios.

Contó a este medio que cuando inició en esta institución lo hizo en al área de voluntariados, pero ahora es coordinador estatal de Socorro, en donde le ha tocado apoyar en desastres naturales como los sismos del 2017, teniendo siempre la convicción del apoyo humano.

Desde pequeños, hasta jóvenes y adultos ha ayudado y es algo que para él no tiene precio, pues sabe que tuvo en sus manos la posibilidad de salvar la vida, entre ellas la oportunidad de ayudar a mujeres a traer a seis poblanos al mundo con vida y en diferentes situaciones.

Dijo que el reconocimiento que le hacen las personas por la labor que presta es lo que le da la satisfacción para continuar en esta institución, ya que sabe que no es una profesión tan remunerada como otras, pero desde 1985 que llegó a tenido siempre la vocación de ayudar a la gente.

“Es tenderle la mano a alguien, yo no sé quién va a ser, he atendido más de 10 mil servicios en la institución, muchas veces conozco a la persona en el momento que le estamos ayudando, me dice su nombre y no la vuelvo a ver, pero sé que les ayudé cuando lo necesitaba en la urgencia que tenía y por eso llegué a la Cruz Roja”, remarcó.