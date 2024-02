La Cruz Roja inició en Puebla su colecta anual, del 21 de febrero al 31 de mayo, donde estiman recabar 6 millones de pesos en tres meses, luego de tres años que no se realizó, por lo que pidieron sumarse a esta causa; el gobierno estatal dio un millón 38 mil pesos.

Por una parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que es un momento “trascendental, pues es una institución que brinda auxilio y los ciudadanos cuando lo necesitan, por lo que exhortó a los poblanos a hacer sus contribuciones a esta institución.

Agregó que la Cruz Roja ha brindado apoyo a la población por muchos años, no solo en Puebla, sino a nivel nacional, por lo que reconoció la labor que hacen las personas que la integran, por lo que la colecta “Todos Somos Héroes” es un llamado a la conciencia de sociedad.

Acompañado de la delegada estatal, Paula Saukko de Murrieta, el mandatario manifestó que la aportación que realicen las personas, por más pequeña que sea, puede marcar la diferencia en la vida de alguien que necesite ayuda y en la atención que se brinda en los llamados de auxilio.

Comentó que tan solo en 2023, la Cruz Roja a través de sus 16 delegaciones brindó más de 18 mil servicios de ambulancias gratuitos, mil 900 consultas externas y alrededor de mil intervenciones quirúrgicas, lo que muestra la importancia que tiene en el estado.

De igual forma, reconoció el trabajo de la institución por ofrecer ayuda humanitaria a más de 100 mil personas de Centroamérica y el Caribe mediante el Programa Nacional de Atención al Migrante, e incluso a cuatro poblanos que participaron en las tareas de rescate en Turquía.

900 personas integran Cruz Roja

Por su parte, Paula Saukko de Murrieta indicó que la colecta terminará el 31 de mayo y dijo esperar alcanzar los 5 o 6 millones de pesos, para lo que se tendrán personas desplegadas en espacios públicos cerrados, instituciones educativas, privadas y empresas.

Agregó que esto se hace después de 3 años que no había, pero no habrá boteo en las calles como en ocasiones anteriores por seguridad de los colaboradores, por lo que ya no es conveniente que se haga.

La delegada mencionó que el monto recaudado se verá reflejado en cada vida salvada y persona auxiliada, por lo que pidió a las familias poblanas contribuir con esta causa para acercar los servicios de la Cruz Roja a quienes realmente lo necesiten cada vez que un llamado de auxilio.

Hizo énfasis en que los recursos se destinarán al fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, así como en capacitaciones de paramédicos, rescatistas, enfermeras y en trabajo comunitario con temas de prevención.

Por último, expresó la disposición de los 900 voluntarios que integran la Cruz Roja en Puebla para estrechar lazos de colaboración con el gobierno estatal en las tareas que se requiera, como ocurrió recientemente en el rescate de los 12 alpinistas en el Pico de Orizaba.