Pobladores de Zacapoaxtla refutaron que políticos como Néstor Camarillo Medina, diga que tiene autoadscripción indígena para una candidatura, pues es “una burla” para ellos como pueblos originarios; además, los partidos no están cumpliendo con las acciones afirmativas.

En entrevista con este medio, criticaron que partidos se presten a estas prácticas irregulares solo para poder participar por cargos de representación, pues no se tiene comprobado que el exdirigente del PRI haya acreditado lo que se establece para ser reconocido como una persona indígena y poder buscar el Senado en primera fórmula.

Por una parte, Ramón Vergara, de la comunidad de Comaltepec, en el municipio de Zacapoaxtla, del comité de descendientes y que habla náhuatl, señaló que en el proceso electoral se han dado candidaturas a una persona que dicen ser indígena, cuando lo único que saben de él es que tuvo un cargo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Descocemos de dónde surgió un Néstor Camarillo en la región, nos preocupa mucho porque se supone que para ser postulado como indígena hay una acción afirmativa que el INE estableció y que se tuvo que cumplir para poder participar en el actual proceso.

Ramón, habitante de Zacapoaxtla, criticó que haya políticos que se afirmen como indígenas para tener una candidatura en Puebla y que partidos lo toleren, pues para ello tiene que hacerse una asamblea y esto "es una burla a su identidad".





Explicó que para que una persona sea autodescriba así se tiene que hacer un procedimiento de verificación a través de una asamblea conformada por los pobladores, por lo que el hecho de que Camarillo Medina o incluso Nadia Navarro Acevedo tengan una constancia exhibida por la comunidad de “El Molino”, no significa que lo sean.

Y es que la única acción que plantea es haber dado talleres y otras actividades, cuando deben tener arraigo, hablar la lengua, hacer servicio a la comunidad, por lo que no es solo parecerlo, sino serlo, con lo que se da una usurpación de los indígenas vulnerando sus derechos de identidad para fines políticos.

Agregó que con esto los partidos y políticos se están burlando de las acciones afirmativas establecidas por el Instituto Nacional del Estado (INE), para las candidaturas federales, y el Instituto Electoral del Estado (IEE) para las locales, quienes tienen la obligación de revisarlo.

Nos están robando la identidad: Eloida

En tanto, Eloida Méndez Molina, descendiente del coronel Manuel Molina que participó en la batalla de Puebla de 1862 y originaria de la comunidad de Tatoxcac, en Zacapoaxtla, comentó que “es increíble” que políticos y partidos recurran a estas prácticas, pues sólo usurpan sus derechos “y los están pisoteando los derechos y robando la identidad.

Agregó que con la cuarta transformación se ha avanzado, pero siempre “brincan los chapulines con muchas artimañas”, siendo las comunidades indígenas los más afectados, pero no son respetados y eso provoca que se sigan dando prácticas como las de Camarillo Medina.

Dejó en claro que “esto le están abriendo los ojos” y no van a dejar que “les roben la identidad”, pues dicen ser conocidos cuando no lo son, pues formar parte de un pueblo originario es estar en la comunidad, tener “esencia” y como descendientes no pueden permitir que usurpen su identidad.

Eloísa, igual de Zacapoaxtla, comentó que con esto solo "usurpan sus derechos y roban su identidad" como comunidades indígenas, por lo que las candidaturas que se postulen con esta acción afirmativa deben revisarlas las autoridades electorales.





Que las autoridades consideren que esto es una violación garante a los pueblos originarios, y a la creencia de los partidos políticos, de que nuestra única forma que tenemos de expresar nuestra inconformidad social y política es a través de estos procesos en los que no se nos está permitiendo participar.

Manifestó que la población debe levantar la voz para que “quienes se dicen ser políticos”, no sigan violando la ley en este tipo de temas, pero también lo deben hacer el INE, el IEE y hasta el Poder Judicial, además de que los partidos no deberían prestarse.

Y es que el alcalde de Zacapoaxtla, Evelio Navarro Lara, es militante del PRI, por lo que se entendería que fue el que intercedio en la comunidad de “El Molino”, para que las autoridades de este pueblo otorgaran la constancia de autoadscripción como persona indígena a Camarillo Medina.

Ante esto, anunció que el siguiente sábado varias de las comunidades indígenas de esta región harán un posicionamiento en la plaza del municipio ante las violaciones que se están dando a sus derechos, así como para exigir un alto a los partidos de que no abusen de ellos y se aprovechen para buscar cargos de poder.

Partidos sin interés para cumplir: Rodrigo

Por su parte, Rodrigo Rodríguez, de origen totonaca en el municipio de Atlequizayan, en la Sierra Nororiental de Puebla, mencionó que “hay una gran inconformidad” por esta situación que se ha dado, pero igual por el nulo interés de los partidos de cumplir con las acciones afirmativas.

Se tiene molestia por las postulaciones que se dan y sobre el ingreso de personas poco deseables, con historial que no se conoce, no vemos con buenos ojos lo que está sucediendo en el tema de los espacios que se buscan, principalmente en lo que tiene que ver con candidatos indígenas.

Aseveró que hay pobladores que manifestaron su intención de participar para las presidencias municipales de la región y en las diputaciones locales, sin que se conozca si realmente fueron tomados en cuenta, lo cual calificó de lamentable porque esto muestra que hay intereses personales y que solo los usan como “escalera” sin tomar en cuenta sus necesidades y derechos.

Están violando estas acciones afirmativas que se deben cumplir, por eso es nuestra exigencia y descontento, no nos representan con esto que están haciendo, se sigue repitiendo una vez más el pisoteo y el abuso de los partidos, esto es una burla para nosotros, nos sentimos ofendidos.

Sobre este tema, el exconsejero del IEE y especialista en derecho electoral, José Luis Martínez López, comentó que a nivel federal el Congreso de la Unión hizo una reforma en 2021 en acciones afirmativas, con aplicabilidad general, pero solo para diputaciones y senadurías.

Mientras que, para los estados, tiene que ser los Congresos locales, en este caso de Puebla, pero que no se tiene y por ello es que no está establecido en la ley en la materia para las personas con alguna discapacidad, de la diversidad sexual e indígenas, que son catalogados como grupos vulnerables y que son para reducir las brechas de desigualdad.

Por ello, dijo que es el Consejo General del IEE el que lo establece en su convocatoria para los partidos, pero al no ser clara para los ayuntamientos tiene que ver con más voluntad política, mientras que para diputaciones debe ser al menos una fórmula en plurinominales y por ello tiene que ser el órgano electoral el que debe verificar el cumplimiento.