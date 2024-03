Luego de que Néstor Camarillo Medina, se incluyó como candidato del PRI al Senado, con raíces indígenas, el partido Movimiento Ciudadano (MC) impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) el acuerdo que avaló el INE.

Este martes 12 de marzo, el partido naranja interpuesto un recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2024, impugnando el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que aprobó los registros de candidatos para competir por un cargo en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

La impugnación se enfocó en la autoadscripción indígena que hizo Camarillo Medina, con el objetivo de revertir su designación como candidato de la coalición «Fuerza y Corazón por México».

Fue así como el recurso ha sido asignado a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien analizará los argumentos presentados por Movimiento Ciudadano para echar para abajo la candidatura del priista.

La controversia surge a raíz de que, en los registros aprobados por el INE, se incluyó la candidatura de Néstor Camarillo al Senado de la República como parte de las acciones afirmativas en favor de los grupos indígenas. Esto se debe a su autoadscripción como parte de dicho sector social, basada en su trabajo realizado en la comunidad de El Molino en Zacapoaxtla.

Es de mencionar que el candidato de Puebla al Senado con la coalición Fuerza y Corazón por México, Néstor Camarillo Medina, declaró al INE que es parte de una comunidad indígena en Zacapoaxtla, tras haber realizado una labor social en la comunidad de El Molino en Zacapoaxtla.

“Nunca me sentiré avergonzado por ser parte de una comunidad que desde el primer día me abrió las puertas y me permitió conocer e involucrarme en su día a día. La lucha de nuestros hermanos indígenas nunca debe verse como botín político”