El candidato a la gubernatura con Morena, Alejandro Armenta Mier, señaló que, de ganar la elección, “él si se la jugará con los empresarios poblanos” en los obras de infraestructura que se ejecuten, además , planteó retomar proyectos que ya no se puedan ejecutar este año.

Lo anterior, al reunirse con socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) este viernes, en donde manifestó que la visión gubernamental debe ser inclusiva, ya que eso permite el combate a la desigualdad y los gobiernos en sus distintos niveles se la deben jugar con las empresas locales.

El abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, afirmó que él tiene claro que la mejor forma de impulsar el desarrollo en el estado debe ser con la participación de los empresarios, aunque igual reconoció que siempre esa es una promesa que hacen cada 6 años los políticos.

Sostuvo que el no será un político que al final del sexenio termine con una constructora o con empresas, como ocurrió en otros años, pues eso “duele decirlo”, ya que parece que siempre se da un concurso de quién sale más rico del gobierno del estado, por la corrupción que se genera.

Dijo que hacen falta acciones que permitan recuperar el dinamismo que Puebla merece, ya que el hecho de que haya habido más de seis titular del Poder Ejecutivo en el sexenio, desactivó la continuidad de grandes proyectos, de inversiones de largo plazo y de competitividad.

“Necesitamos en los siguientes 6 años recuperar el ritmo económico, mal haría el próximo gobierno con traer empresas extranjeras a hacer la obra aquí, yo no tengo esa idea, debe ser el empoderamiento local y por eso les digo con toda claridad, que aunque no estén definidos conmigo políticamente, yo sí me la voy a jugar con los constructores poblanos”, expresó.