En el “Prian” saben que ya perdieron la elección en Puebla y que las cuatro semanas que faltan de campaña no les alcanzan por eso están haciendo todo para buscar la nulidad del proceso, muestra que “están desesperados” y por eso quieren vincular Eukid Castañón con Morena.

Así lo declaró, en rueda de prensa este viernes, Agustín Guerrero Castillo, secretario general del partido, quien estuvo acompañado del equipo de voceros del candidato a la gubernatura Alejandro Armenta Mier, quien afirmó que la ventaja en las preferencias electorales es de al menos 25 puntos.

Manifestó que para el 2 de junio se dará una “catástrofe política” del candidato Eduardo Rivera Pérez y sus partidos que lo impulsan (PAN, PRI, PRS y PSI” y por eso ahora están vinculando a un exoperador panista con el que proyecto de la cuarta transformación en el estado.

“El PAN ya llegó a la conclusión de que no va ganar la elección, que no tiene condiciones para remontar 25 puntos en cuatro semanas que quedan, tendrán una derrota y para ellos perder la gubernatura es un fracaso y también lo será porque no de quedarán con la capital, no con los distritos”, expresó.