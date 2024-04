La dirigente de Morena, Olga Lucia Romero Garci-Crespo, llamó a la candidata a diputada, Nayeli Salvatori Bojalil, a conducirse con respeto en las acciones que haga; en tanto, el abanderado a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, dijo que cada quien le da su interpretación.

Lo anterior, ante el video que se difundió en donde la abanderada de Morena que busca el distrito 18 local con cabecera en Cholula, simulara un asalto a transporte público con el “cámara ya se la saben”, lo cual le generó muchas críticas tanto a nivel local como nacional

Al respecto, al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CCE) lo justificó asegurando que los actores políticos buscan publicidad de diferente manera, principalmente cuando se tienen campañas y procesos electorales.

“La verdad es que cada quien saca la publicidad o los videos quiere, en realidad, ahí no haría ningún pronunciamiento, porqué vemos de diferente forma la vida y las situaciones cada quién y soy muy respetuosa en ese aspecto”, expresó.

Ante la insistencia de si este video no es una burla contra las personas que usan el transporte público y que han sido víctimas de asalto, aseguró que es una parodia; sin embargo, evitó manifestar si este tipo de actuar de la candidata es válido o no.

“Lo único que se puede hacer es llamar no solo a Nay, sino a todos, a que seamos muy respetuosos ante las situaciones que no solo viven las y los poblanos que viviremos, sino una situación no solo de México, sino de todo el mundo de falta de humanidad”, remarcó.