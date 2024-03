Familiares de la niña Luna Sofía protestaron en el Periférico Ecológico, en Ciudad Judicial, para exigir la destitución del juez Julio Vargas Domínguez y el secretario de acuerdos, José Eustaquio Calderón, por su parcialidad en el juicio que lleva sobre la custodia de la menor.

Con pancartas de “señor juez haga su trabajo”, “justicia para Luna Sofía”, “Luna yo sí te creo”, “no más silencio, es hora de proteger a Luna Sofía de su agresor”, es parte de las pancartas que portan las inconformes durante esta acción.

Alrededor de las 10 de la mañana, Rocío Macías Salas, madre de la menor, acompañada de integrantes del Frente Poblano contra Deudores Alimentarios, inició esta protesta al acusar que el juzgador está beneficiando al padre de la infante, César Isaac, a quien le dieron la custodia a pesar de estar señalado de abusar sexualmente hacia su hija.

Manifestó que el trabajador del Poder Judicial no ha tomado en cuenta el análisis psicológico de la niña para decidir sobre quién debe quedarse con la menor, toda vez que el pasado 9 de febrero fue “sacada por la fuerza” de su casa en San Andrés Cholula y, a la fecha, desconocen su ubicación.

Por ello, exigió que su hija sea llevada a un lugar seguro como el DIF Estatal y se le hagan las pruebas por psicólogos expertos externos, y no por los del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), ya que consideró que hay corrupción en el proceso legal que se sigue.

Familiares de Luna Sofía cierran Periférico Ecológico para también exigir que Luna Sofía no este con su agresor sexual. Mismo que no la ha llevado a la escuela ni ha recibido atención médica.

Su madre denunció que una mujer de nombre Erika Ponce fue una de las personas que entró a su domicilio, con lujo de violencia, el día que se llevaron a su hija, sin identificarse, además de que le robaron varias de sus pertenencias y su mascota, por lo que exigió que se la regresen.

Reiteró que en el Poder Judicial, encabezada por la magistrada Belinda Aguilar Díaz, debe destituir o en su caso iniciar una investigación del juez que lleva el caso por su imparcialidad, así como contra el secretario de acuerdos porque “no sabe nada de la carpeta” que se sigue.

“Cada vez que una madre llega al juzgado Segundo de lo Familiar, Eustaquio se burla de ellas, descaradamente se acerca, no genera diálogo, se ríe, ya no lo vamos a permitir, ya no queremos a Julio Vargas, a ninguno en esos puestos, no dan garantía para los niños”, lanzó una de las manifestantes, que fue secundado con los gritos de “fuera, fuera”.