Rocío Macías Salas, madre de Luna Sofía, realizó una manifestación para exigir a la autoridad judicial que dé con el paradero de la menor, quien fue sustraída por su padre, pese a que él enfrenta un proceso por posible abuso sexual.

Junto a sus familiares, Rocío señaló que la menor de 8 año no acudió a la primera cita en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), lugar en el que la vería después de que el juez Julio Vargas otorgara la custodia a César Issac N., padre de Luna Sofía.

La madre de la menor recordó que tras el resolutivo del juez, el 9 de febrero, un grupo de al menos 10 personas ingresaron a su domicilio; sin identificarse y sin mostrar algún documento, tomaron a la Luna Sofía para llevársela.

Abundó que a partir de ese momento, la niña ha faltado al colegio, así como a sus clases de equitación y ballet, así como que no ha seguido con su tratamiento médico.

“No sabemos en qué condiciones se la llevaron, había una supuesta psicóloga que mi hija le suplicó que no se la llevara, la psicóloga le dijo te voy a llevar a un lugar seguro, ella le dijo no me entregues con César Issac, y la psicóloga así la entregó con su agresor, a pesar de que mi hija subió corriendo a la terraza, y dijo prefiero aventarme y morirme ante que irme con él”.