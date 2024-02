Rocío Macías Salas acusó que su expareja César, se llevó por la fuerza a su hija, Luna, el pasado 9 de febrero, al obtener “de manera irregular” la custodia, de la cual no fue notificada, ni tampoco estaba presente pese a que tenía una denuncia por abuso sexual.

En rueda de prensa, este domingo 11 de febrero, acompañada de sus abogados Manuel Santamaría Sánchez y Georgina Téllez Bonilla, manifestó que la menor tiene 8 años, pero desde hace 7 se separó del padre de la niña, quien tampoco cumplía con dar la manutención de la menos como lo marca la ley.

Agregó que en el 2019 se presentó una denuncia contra él por abuso sexual en agravio de la niña, aunque debido a que está en investigación no se puede dar mucha información para no entorpecer el proceso de la misma, pero eso “al parecer no le importó” al Poder Judicial.

Dijo que “en todo momento” César se ha visto beneficiado, ya que aunque tenían las citas en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), llegaba hasta dos horas antes para “dialogar” con las psicólogas, sin tomar en cuenta que la menor decía que no quería convivir con él.

Comentó que el cambio de custodia se generó porque supuestamente ella como madre ha generado “la aversión” hacia el papá, es decir, rechazo, sin embargo, el juez nunca tomó la versión de la manera, sumado a que otras mamás que acuden al Cecofam han visto estas irregularidades.

“Lo que solicitamos es que realmente la Fiscalía haga su trabajo, en el 2019 se denunció por este caso de abuso y la carpeta fue archivada, no se nos ha dado justicia, parece que solo con algunos, pues está persona ha de tener contactos al ingresar su vehículo al estacionamiento donde pocos pueden acceder”, expresó.

De acuerdo con los vídeos presentados, los hechos ocurrieron el viernes alrededor de las 11 de la mañana, en San Andrés Cholula, al Poder Judicial cuando su expareja aprovechó para llegar con más de seis personas y llevarse a la menor sin avisarle, ni presentar la orden de custodia.

Menciono que, aunque estaba en contra de la resolución del juez Julio Vargas, porque no tomó en cuenta los antecedentes y denuncias presentadas, optó por aceptar y pidió que se hiciera de forma gradual porque llevaba varios años sin convivir con el papá e iba a ser un cambio drástico.

No obstante, esto no fue tomado en cuenta, pues llegaron las personas, patearon la puerta, la rompieron y entraron, sin que se identificaron, por lo que no saben si hubo gente del Ministerio Público o del Poder Judicial, pues pareció “un cateo de la Fiscalía contra delincuentes”.

Macías Salas sostuvo que la menor siempre dijo que no quería convivir con el papá, pues la violentó incluso prefería “aventarse por la ventana”, por lo que la sacaron a la fuerza, sin que ella estuviera presente, lo cual fue irregular y las autoridades judiciales lo permitieron.

Ante la situación, Rocío Macías Salas señaló que teme por su seguridad y pidió el apoyo del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y su esposa Gabriela Bonilla Parada.