Familiares y amigos exigieron justicia por la rapera poblana Ana Belén Zamora Ramírez, conocida como Bela Rush, quien fue localizada sin vida luego de 25 días de búsqueda. Esto, tras desaparecer el pasado 27 de marzo cuando salió de su casa en la junta auxiliar de La Libertad.

Durante este fin de semana, familiares, amigos y colegas de la escena del Hip Hop en Puebla confirmaron mediante redes sociales el deceso de Zamora Ramírez. Sin dar detalles acerca del hecho, exigieron justicia y expresaron su preocupación por la violencia en la ciudad.

Al respecto, Laura Bautista, reiteró la petición de justicia para Zamora Ramírez tras informar que “lamentablemente mi prima ya fue encontrada sin vida”.

Mientras la rapera Gabriela Hernández, conocida como Sombrahh, expresó su dolor por el asesinato de Bela Rush y agradeció la empatía de quienes apoyaron su búsqueda.

Me dueles hermana, me duele en el alma cómo no tienes idea, tú no merecías nada de lo que te sucedió, no merecías una vida inestable, no merecías huir para cantar, para ser libre en instrumentales, tu merecías todo lo bonito de este mundo y TE ARREBATARON LA VIDA

Sombrah