Han pasado 18 días desde que la rapera poblana, Bela Rush fue desaparecida. Desde entonces, algunos raperos poblanos se han organizado para localizarla. Por medio de redes sociales el gremio urge a las autoridades hallarla.

Ana Belén Zamora Ramírez, mejor conocida como Bela Rush, es una rapera poblana con amplia trayectoria musical. Recientemente cumplió 34 años, pues nació el 12 de abril de 1990. Fue reportada como desaparecida desde el 27 de marzo, fecha en que partió para su trabajo.

La noticia se dio a conocer el 7 de abril. Mediante una publicación en redes con el boletín de búsqueda. A le fecha dicha publicación casi se ha compartido 70 veces.

Días después la repera poblana “Sombrahh” publicó, desde su perfil personal, el mismo boletín sólo que haciendo un llamado a no caer a la indiferencia y a darle máxima difusión.

Otra rapera de mote “Chica Smile” también expresó su reclamó por la desaparición, al tiempo de que manifestó que Bela fue quién la encaminó en el mundo del rap. Asimismo, la cantante Dani Valo también compartió imágenes de los boletines búsqueda.

“Gracias a ella me empezó a gustar más el Rap. Me pasó consejos, e incluso me motivo hacer más música”.

Chica Smile