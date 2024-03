Fidel N. fue sentenciado a 42 años de prisión por atacar con ácida a su expareja Esmeralda Millán, siendo este el primer caso que concluye con una sanción de este tipo en Puebla y segundo en el país, lo cual se da luego de 5 años de proceso y de 16 audiencias diferidas.

Acompañada de integrantes de la Fundación Carmen Sánchez, al término de la audiencia de individualización de pena por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, señaló este jueves que “por fin” se hizo justicia y su agresor se quedará en prisión.

En entrevista, afuera de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, comentó que fue un camino largo y pesado, pero gracias al apoyo que recibió de su abogada y la fundación le “levantaron los ánimos” para seguir con el proceso hasta que concluyó con la sentencia.

Hablen, griten, pero no se queden calladas de lo que está pasando, sí van a recibir muchas críticas, pero la justicia llega, tarde, pero lo hace, a pesar de las críticas y de las burlas que se reciben, yo lo único que puedo decir es que nunca se queden calladas

🚨🧑‍⚖️ #ÚltimaHora | Esmeralda Millán ya ha salido de la audiencia en la que se dictó sentencia de 42 años de cárcel a Fidel N., por tentativa de feminicidio y lesiones contra ella y su madre.



Comentó que se logró la pena máxima, lo que fue celebrado por las personas que la esperaban afuera, quienes exclamaron “sí se pudo, sí se pudo”, en reiteradas ocasiones.

Esmeralda Millán: Pensé que le iban a dar prioridad a él

Pensaban que le iban a dar más prioridad a él, pero con la ayuda de mis compañeras y de los medios que hacen viral los casos, hoy ya se hace justicia y se emitió esta sentencia de 42 años contra esta persona

Es de mencionar que, antes de cumplir 15 años de edad, Esmeralda Millán conoció a Fidel N., su expareja con quien tuvo a su primer hijo a los 17 y, más tarde fue obligada por él para que tuvieran la segunda hija, sin embargo, durante los embarazos era agredida por el sujeto.

Debido a esta situación, Esmeralda un día decidió regresar a casa de su mamá donde fue alojada hasta que su expareja la volvió a convencer para que regresara a vivir con él y así fue, hasta que un día ella decidió separarse.

Sin embargo, esto ya no fue del agrado de Fidel N, por lo que le advirtió que, si no iba a ser para él, no sería de nadie, lo que desencadenó el ataque con ácido en contra de Esmeralda Millán el 2 de diciembre de 2018 cuando ella tenía 23 años de edad.

Fue así como su expareja y padre de sus dos hijos fue acusado y detenido por tentativa de feminicidio, aunque con el agravante de violencia ácida, por lo que luego de 5 años este jueves se dictó la sentencia condenatoria.

Carmen Sánchez, primer caso que recibe sentencia

El primer caso con una sentencia es el de Carmen Sánchez, quien fue atacada con ácido en 2014 y fue hasta 2023 cuando su agresor fue condenado a 46 años y 8 meses en prisión, una multa de 212 mil 545 pesos y la cantidad de 3 millones 987 mil 208 pesos como reparación del daño material.

Fue en mayo del año pasado que una jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México sentenció a Efrén García Ramírez, expareja de Carmen y padre de sus hijos.

De acuerdo a la Fundación Carmen Sánchez que lleva el nombre de la víctima y es la primera asociación a acompañar a víctimas de ataques con ácido, en México se han registrado 33 casos de víctimas de violencia ácida desde el año 2002, de las cuales 26 han logrado sobrevivir.