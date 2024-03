Esmeralda Millán, víctima de violencia ácida en Puebla exigió justicia para el fallo que se emitirá contra su agresor, después de cinco años desde que fue atacada y varias audiencias diferidas “espero que sea todo para bien, me costó mucho”, dijo.

Este miércoles 13 de marzo, con lonas y cartulinas, un grupo de mujeres que se encuentran en Casa de Justicia de San Andrés Cholula, exigen justicia para apoyar a Esmeralda Millán, víctima de violencia ácida, con tentativa de feminicidio, en 2018.

Esta mañana, se lleva a cabo la audiencia en contra de Fidel N, agresor y expareja, por el intento de feminicidio, por lo que espera que se haga justicia a su caso y el fallo del juez la favorezca.

Esta es la historia de Esmeralda Millán

Antes de cumplir 15 años de edad Esmeralda Millán conoció a Fidel N., su expareja con quien tuvo a su primer hijo a los 17 años y más tarde fue obligada por él para que tuvieran la segunda hija, sin embargo, durante los embarazos de la víctima era agredida por el sujeto.

Por lo que, Esmeralda un día decidió regresar a casa de su mamá donde fue alojada hasta que Fidel N., la volvió a convencer para que regresara a vivir con él y así fue, hasta que un día ella decidió separarse.

Esta situación no le agradó a su expareja, por lo que le advirtió que si no iba a ser para él, no sería de nadie, lo que desencadenó el ataque con ácido en contra de Esmeralda Millán el 2 de diciembre de 2018 cuando ella tenía 23 años de edad.

Fue así como su expareja y padre de sus dos hijos fue acusado y detenido por tentativa de feminicidio, pero hasta este miércoles 13 de marzo se determinará la pena contra agresor, luego de que la audiencia inicial fue diferida en 14 ocasiones.