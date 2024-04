Estudiantes de la Universidad Iberoamericana cuestionaron a Xóchitl Gálvez Ruiz por su vínculo con los partidos PAN, PRI y PRD que conforman la alianza que la respalda. Al respecto, desconoció a estos partidos e insistió en no militar en ninguno.

Estudiantes portaron una manta frente a la candidata con la leyenda: “Ibero tiene memoria. 68, 71, ABC, Los 43. PRI-PAN”. En respuesta, Gálvez Ruiz comentó que en todos los partidos “se cuecen habas” y reiteró que ella no califica a “todos malos o todos buenos”.

Mientras otras cartulinas mostraron “Cuántos puestos le tocan a Marko y Alito”, en referencia al reparto de puestos públicos acordado entre dirigentes de su coalición. Gálvez Ruiz reiteró que no milita en ningún partido, sino que fueron “un millón de firmas” por las que fue designada como candidata de la coalición “Fuerza por México”.

Además, aseguró que todos los políticos que cometan delitos serán castigados sin importar el partido al que pertenezcan. Al respecto, estudiantes la cuestionaron porque a pesar de presumir denuncias a militantes del PAN, incorporó a políticos señalados de corrupción en su campaña.

Se puede decir que son delincuentes, pero si no hay una denuncia y si no hay una investigación y no se pone a disposición, esa no es mi responsabilidad.

Xóchitl Gálvez Ruiz