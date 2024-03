El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, “no está sola”, tras los cambios que ordenó en su gabinete y la Fiscalía de Justicia del estado, por el asesinato del normalista de Ayotzinapa.

“La gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) nosotros la apoyamos, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al de Gobierno”, refirió la conferencia que realizó en La Paz, Baja California Sur.

López Obrador recordó que hay dos policías detenidos por la muerte de Yanqui Kothan Gómez Peralta.

De las renuncias de Ludwing Marcial Reynosa Núñez y Rolando Solano Rivera, quienes ocuparon las secretarías de Gobierno y Seguridad Pública, y de Sandra Luz Valdovinos, titular de la Fiscalía, López Obrador apuntó que no hay “complicidades” y que todos los funcionarios están bajo investigación.

“También están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este Gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie. Cero corrupción y cero impunidad., está abierta la investigación, se va a investigar a todos, no somos iguales”.

El presidente recalcó que su gobierno no “fabrica delitos” no recurre a encubrir a posibles responsables, así como que “no permite la tortura, no hay masacres, no reprime”.

Ayer, Salgado Pineda anunció las salidas de los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública y de la fiscal; sin embargo, Valdovinos anunció que apelar la decisión de la gobernador.

Adelantó que recurrirá a su derecho de audiencia, situación de la que López Obrador aseguró que está en “su derecho”, al igual que la gobernadora de determinar el cambio en la institución.

No quiero intermediarios con padres de normalistas

“No quiero intermediarios”, respondió el presidente López Obrador a la posibilidad de que el senador Ricardo Monreal Ávila sea un puente con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El mandatario reiteró que quiere hablar de manera directa con los padres para mostrarles lo que encontró en la investigación que inició ante todas las inconsistencias hechas por autoridades del sexenio pasado.