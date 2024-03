Los peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), asignados a caso Ayotzinapa y desaparecidos el pasado 10 de marzo, fueron localizados con vida. La Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Morelos (Cbpem) confirmó la localización de Suay Kassandra Domínguez Pastrana y Enrique Linares Ríos.

El gobierno federal indicó a elementos del Ejército y Guardia Nacional realizar un operativo de búsqueda, entre los límites de Guerrero y Morelos. Aunque no se han dado más detalles sobre su localización, fueron trasladados bajo resguardo a la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmo su desaparición e informó las labores de búsqueda de los peritos. También detalló que el caso podría estar relacionado con los trabajos que se han intensificado para encontrar a los normalistas.

“Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Saben que estamos trabajando, vamos avanzando, quieren impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr”.

Andrés Manuel López Obrador