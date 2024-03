En la muerte de Yanki Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, hubo “abuso de autoridad” por parte de los policías estatal; el joven no disparó, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional durante su conferencia, el mandatario reiteró que lamenta el fallecimiento del estudiante y, sostuvo, no se permitirá la impunidad.

“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero no disparó el joven, hay que ver todos los peritajes, ya está el expediente en manos de la Fiscalía General de la República y no vamos a permitir ninguna injerencia, ninguna tentación de querer proteger a los responsables”.

Señaló que “no se van a fabricar” pruebas para proteger a los elementos de la Policía Estatal involucrados en la muerte de Gómez Peralta.

“Se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables. No permitirnos la impunidad. Me dolió muchísimo, me duele mucho y vamos a actuar”.