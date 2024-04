Estudiantes de ITAM denuncian agresiones por protestar contra Xóchitl Estudiantes del ITAM denunciaron agresiones por parte del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, por protestar contra la candidata

Estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) denunciaron agresiones por parte del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, por protestar contra la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD mientras se encontraba en la universidad para dialogar con ellos.

De acuerdo con los manifestantes, miembros del PAN los persiguieron y hostigaron en las propias instalaciones de la universidad de la que son estudiantes. Esto, luego de que les prohibieran ingresar al evento de Gálvez Ruiz argumentando que no podrían portar carteles, a pesar de que observaron varios, pero en apoyo a la candidata.

Pues ellos querían expresar su inconformidad ante las propuestas y acciones de la candidata que consideraron “incoherentes”.

Algo que no sucedió pues la estudiante Fernanda Salazar señaló que luego de las agresiones, algunos de sus compañeros prefirieron ya no manifestarse. Incluso, señaló que, por el hostigamiento de los simpatizantes de Gálvez Ruiz, elementos de seguridad de la institución se acercaron para corroborar que se encontraran bien.

Quieren que los alumnos se involucren, pero después mandan a personas que te están siguiendo. Fernanda Salazar

Pues reiteró que miembros del equipo de Gálvez Ruiz los señalaron de pertenecer a Morena y simpatizar con Claudia Sheinbaum Pardo para deslegitimar su protesta. Algo que, señaló, no es así pues algunos de sus compañeros son apartidistas o aún indecisos sobre su preferencia electoral.

Por lo que consideró que mostrar su inconformidad no debería considerarse un ataque, incluso, si fuera de Morena, eso no deslegitima su protesta.

No vamos a dejar que ningún partido nos intimide y que ningún partido venga a coartar nuestra libertad de expresión. Diego Crespi

Estudiantes de ITAM cuestionan a Xóchitl Gálvez

Durante el evento, estudiantes que lograron ingresar realizaron una serie de cuestionamientos a Gálvez Ruiz. Entre ellas, sobre la falta de “coherencia ideológica” entre los partidos que la respaldan que se reflejan en la incoherencia con sus propuestas.

Así como su vacilación entre el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Especialmente en el tema de la despenalización del aborto y la prohibición de las “terapias de conversión” o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual o Identidad de Género (Ecosig).

También cuestionaron la contradicción entre ser abanderada del PRI, PAN, y PRD y al mismo tiempo argumentar que no representa estos partidos. Pues recientemente acusó que los partidos no le han ofrecido más presupuesto para la campaña y reconoció que uno de los dirigentes le expresó que no la apoyaría.