Aunque poblanos señalaron que, si bien leen, optan por hacerlo con libros de autores que no son mexicanos, ya que lo ven como una actividad que ya se les hizo costumbre y aprovechan para hacerlo en sus ratos libres y lo hacen “porque se transportan” a otra realidad.

Lo anterior, de acuerdo con un sondeo que fue realizado por este medio en el zócalo de la ciudad y en el marco del Día Internacional del Libro, que se conmemora este martes 23 de abril.

Los y las poblanas señalaron que leer ya se les volvió una costumbre.

Astrid, comentó que le gusta leer libros de fantasía y recientemente el último que leyó fue el de Los Juegos del Hambre, aunque por año son alrededor de cuatro los que termina, ya que prefiere este tipo de lectura, pues no conoce a autores mexicanos.

“Es como transportarse a otro mundo, imaginarse que estás en los lugares, como que se trata de echar a volar tu imaginación”, expresó al comentar que lo hace por gusto, ya que, aunque aún es estudiante, leer ya se le volvió una costumbre.

En tanto, Dante, refirió que le gusta leer los ejemplares de manga, terror, comedia y acción y se ha puesto como meta que sean entre dos o tres libros al año y uno de sus escritores favoritos es Edgar Allan Poe, quien es de origen estadounidense.

Si bien dijo conocer a autores como Octavio Paz, Gabriel García Márquez, el gusto lo tiene más por escritores foráneos. “Leer para mi significa salir del mundo y centrarme en el libro, mezclarme con los personajes y el ambiente, salir de aquí e irte para allá”.

Refirió que lo hace por gusto, pues de pequeño empezó con esta actividad y la agarró como una costumbre, por lo que es una constante que los compre y ahora, mientras entra a estudiar la carrera de Arte Dramático, lee en sus tiempos libros.

Por su parte, Francisco Amador mencionó que para él es una constante ojear los textos de superación personal y psicología, siendo por lo menos unos tres al año, pero dijo desconocer alguno de los autores mexicanos.

Y es que, dijo, si llega a ver un libro referente al tema que le gusta, ya sea en un establecimiento lo compra o, en su caso, a través de internet lo descarga par tenerlo de manera digital.

Mientras que Alejandra Carreto comentó que le gustan los textos de historia y en los que desarrollo personal y de misticidad, así como los de poesía de Frida Khalo y los de Octavio Paz, siendo al menos dos los que tiene como objetivo al año.

Precisó que es estudiante de Administración de Empresa y Gestión Empresarial, por lo que tiene que leer los relacionados con contabilidad, leyes, mercadotecnia.

Mientras que Anja refirió que le gusta en la mayoría los libros de poesía y el año pasado leía hasta cuatro de diferentes estilos al mes, pero para este, debido a las actividades que ha tenido, solo ha podido terminar tres en lo que va del año.

Agregó que él prefiere a autores como Charles Bukowski, que es de origen estadounidense, así como las obras de El Marqués de Sade, que es francés, pues no está tan relacionado con los escritores mexicanos porque el estilo de lectura que prefiere es otro.

“Me gusta leer, porque como que expende mi conocimiento, me proyecta en otro mundo en el que quizá no estoy acostumbrado y me proyecta a una experiencia mágica, leer me transporta a otra dimensión a través de mi mente, desde que tenía los 6 años le pedía a mama que me regalara libros, ahora ya me los compro o los veo en digital”

Anja