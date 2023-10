Al rendir su segundo informe al frente de la BUAP, la rectora Lilia Cedillo Ramírez, destacó el inicio de la construcción de CU2, la reforma a la ley de la institución para la estabilidad de la universidad y las decisiones tomadas en beneficio de las próximas generaciones.

Acompañada del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el alcalde Eduardo Rivera Pérez, durante la sesión del Consejo Universitario en el auditorio del CCU, la académica manifestó que, a la mitad del camino de su gestión, no se puede perder el rumbo.

Ante cientos de personas que se dieron cita en el inmueble, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sostuvo que su administración se basa en los cinco ejes de acción con los que cuenta el Plan de Desarrollo Institucional que inició en el 2021.

#Ángulo7Informa ll Entre sus logros en su segundo año de gestión, la rectora de la @BUAPoficial, @LiliaCedillo_, destacó el inicio de la construcción de Ciudad Universitaria 2, en el Ecocampus de Valsequillo. Agradeció al @Gob_Puebla y @PueblaAyto por el apoyo. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/stHdVoVVjd — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 4, 2023

Afirmó que durante los 2 años de acciones que lleva al frente de la máxima casa de estudios, se cuenta con estabilidad académica, económica y política al interior y exterior de la universidad, para tener un desarrollo firme y seguro hacia el futuro.

Al manifestar que está a la mitad del camino, señaló que se tienen retos pendientes que afrontar, lo cual hará con rectitud y firmeza, sabiendo que la razón de ser de la institución son los estudiantes, por lo que se tiene unión porque la BUAP representa una gran influencia en el estado y las decisiones que se tomen serán en favor de los jóvenes.

La académica resaltó que es la primera universidad en armonizar su ley y estatuto orgánico con la Ley General de Educación Superior, siempre con respeto a la autonomía universitaria y estabilidad académica, económica y política de la institución.

“Es momento de reforzar compromisos y decidir por el futuro, por eso, en la mitad del camino, no perdamos el rumbo, porque nuestros estudiantes son el principal motivo de nuestro ser, aventurémonos a nuevos escenarios no tengamos miedo, nuestros estudiantes nos han enseñado ello para salir adelante con paso firme y no doblegarnos”, expresó.