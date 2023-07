-Publicidad-

Compañeros, maestros y familiares de Carlos Yahir Cid García, alumno del Instituto Alva Edison que denunció un intento de detención arbitraria por parte de policías municipales el pasado 27 de junio, protestaron en el zócalo de Puebla capital para exigir alto a los «abusos policiales»; por otra parte, trascendió que la SSC ya suspendió a los elementos involucrados.

Este lunes al medio día, decenas de ciudadanos exigieron la remoción de los elementos de la SSC implicados en el caso y acusaron que las «revisiones de rutina» son una violación a los derechos de las personas.

En su exigencia en rueda de prensa, los universitarios también se manifestaron por el abuso por parte de las autoridades contra estudiantes y jóvenes en general que transitan libremente por la calle, pues destacan que no son delincuentes.

La tía de Carlos Yahir adelantó que hay otro video que no se ha dado a conocer en donde se puede observar como los policías persiguen al estudiante hasta el transporte público y lo someten para poder bajarlo a la fuerza de la unidad, por lo que dejaría ver que sí se trató de una persecución contra el estudiante.

-Publicidad-

“Yahir se pudo zafar de esos policías. Pudo haber sido uno más en las cifras de los miles de desaparecidos, pudo haber sido un violentado, lo pudimos haber encontrado tirado, lo pudimos haber dado por secuestrado”, señaló su tía exigiendo justicia.

Estudiante teme por su vida

El estudiante de la carrera de Comercio Internacional que se encuentra en quinto semestre, señala que ahora, debido a este problema que tuvo con los elementos, teme por su vida ya que no sabe las represalias que pueda haber en su contra por alzar la voz contra los abusos que sufrió.

Además, pide que se limpie su imagen, ya que tras dar a conocer los hechos, lo han tachado de ‘vago’ y ‘drogadicto’, debido a que pudo librarse de los policías y por cómo iba vestido cuando ocurrieron las agresiones.

- Publicidad -

Destacó que este problema ocurrió debido a su aspecto, ya que fue discriminado por la policía y ahora está siendo juzgado por la ciudadanía que lo ha visto a través del video publicado en redes sociales.

“Me están tachando como un joven drogadicto. Quiero limpiar mi imagen porque mi moral me está afectando. Estoy de ser un chico alegre con todas las personas, mis docentes lo saben, de ser alegre en la casa con mi abuelita, he pasado de ser un chico deprimente en mi cuarto, que me la he pasado pensando”, narró Yahir con lágrimas y la voz entrecortada en entrevista.

Este joven estudiante pide el apoyo de las autoridades y que se haga justicia ya que él vive solo con su abuela, quien padece distintas enfermedades, pues su madre falleció hace 10 años, por lo que teme por darle un susto o incluso una perdida más a su familia.

Policías ya fueron destituidos

-Publicidad-

Luego de la rueda de prensa, Yahir acompañado del rector de la universidad y compañeros que le brindaron el apoyo, acudieron a Gobernación Municipal para pedir que se agilizaran las investigaciones de su caso.

Pues Yahir exige seguir con su vida normal pues hasta el momento sigue dañado físicamente por los golpes y sostiene que fue agredido con choques, por lo que tiene la espalda y el hombro lastimado.

Luego de esta reunión en gobernación, se dio a conocer que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya fueron destituidos del cargo, por lo que las investigaciones siguen, pues se pretende que los policías sean dados de baja definitivamente.

Cabe señalar que Carlos Yahir, también fue despojado de su celular y de su cartera donde tenía dinero que le había dado su abuelita para pagar la mensualidad de su universidad el día que los policías lo agredieron.

LPR