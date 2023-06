-Publicidad-

Tras la denuncia pública que se hizo por parte de ‘Yahir Yisus’, un alumno de la Universidad Alva Edison por un abuso de autoridad de policías municipales, la SSC señaló que se está investigando para deslindar de responsabilidades a los elementos, en caso contrario serán sancionados.

Posterior a la graduación de 61 cadetes de la trigésima sexta generación de la Academia de Policías de la SSC en la Plaza de la Victoria en los Fuertes de Loreto, la titular de dicha dependencia, Consuelo Cruz Galindo, indicó que recibió la denuncia y se trabaja para saber cuál fue el verdadero hecho.

¡Increíble! Un estudiante de la #UniversidadAlvaEdison, llamado Yahir Yisus, a través de FB denuncia un abuso de autoridad por parte de elementos de la @SSC_Pue por el simplemente hecho de decir: "así se deberían de poner con los que en verdad roban". (🧵 1/2 ) pic.twitter.com/LrqJdrb24T — Ryan Getse (@RyanGetse) June 28, 2023

Mencionó que cuenta con entrevistas, videos e imágenes de los hechos ocurridos el pasado 27 de junio, cuando alrededor de siete policías interceptaron al joven estudiante afuera y adentro de la misma institución.

“Si resulta una responsabilidad por parte de los elementos por supuesto que serán sancionados”, señaló.

Asuntos Internos es quien se está haciendo cargo de la investigación correspondiente, por lo que ellos también darán a conocer si serán sancionados o dados de baja del puesto que actualmente tienen los elementos acusados de haber agredido al alumno de la Universidad Alva Edison.

Alumno de la Alva Edison narra cómo fue agredido

Según narra el universitario, se dedica a la venta de gelatinas y es alumno de la universidad Alva Edison, quien les hizo un comentario a policías que se encontraban revisando a un adolescente.

En redes sociales escribe como lanza el comentario «así se deberían poner con los que de verdad roban», posteriormente se va y toma su transporte público como normalmente lo hace, este hecho, provocó la molestia de los elementos, lo cual derivó a que lo siguieran en su traslado.

«En ese momento dejaron al chico y empezaron a seguir a la ruta donde me subí. Los dos policías le hicieron el alto y se subieron como queriéndome intimidar, me empezaron a dar toques y jalonearme«, señala en redes.

El hecho no acabó ahí ya que el joven al ser víctima de estas agresiones optó por bajarse y dirigirse hacia la institución nuevamente en donde el alumno de la Universidad Alva Edison pidió ayuda de los encargados.

Sin embargo, los elementos continuaron agrediéndolo hecho que quedó captado en video por los mismos estudiantes y autoridades del instituto Alva Edison.

«Esta denuncia la hago pública y además haré ante fiscalía porque no es ‘jalada’, y lo que más me enoja es que se llevaron mi teléfono y dinero en efectivo no era mucho, pero era mío”, comentó.

Cabe señalar que actualmente la administración tiene un total de 52 sanciones que se han hecho a través de los órganos de la SSC, mismos que han sido desde suspensiones hasta ser removidos totalmente de su cargo.

