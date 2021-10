-Publicidad-

Humberto Jiménez Jiménez, titular del Colegio de Notarios de Puebla, indicó que la Consejería Jurídica del gobierno no les ha dado mayor información de casos de corrupción de los fedatarios, pues sólo les ha notificado de tres quejas no graves.

En entrevista con Ángulo 7, el también titular de la notaría 3 de Atlixco recalcó que dio a la Dirección de Notarías, dependiente de la Consejería Jurídica, contestación sobre los tres casos de los que, sostuvo, fueron en diferentes despachos por “retraso de entrega de saturación” y no de temas “graves”.

“Cuando una persona siente que hubo un detalle o un procedimiento que afecta sus derechos, se inicia un procedimiento administrativo, que se llama procedimiento de queja que lo lleva a cabo la Dirección de Notarías, porque nosotros no somos una institución sancionadora, (…) cuando procede esa queja, entonces es cuando nos piden la opinión de ver si esa acción fue o no correcta, actualmente hemos dado contestación a tres quejas”, explicó.

Al tocar el tema del notario número 1 de Tepeaca, señalado por aprobar diferentes trámites irregulares como el de compra-venta de una vivienda en la colonia La Paz, indicó que sólo le informaron de la suspensión en agosto pasado, por lo que aseguró “desconocer” sobre la situación detallada del caso.

Cabe señalar que, en meses anteriores, ha habido “suspensiones” e “investigaciones” hacia diversas notarías por parte de las autoridades estatales.

Entre ellas, la suspensión de la notaría número 3 de Tehuacán de Fabio Arturo Francisco Beltrán Carriles, tras varias quejas, cómo retrasar la entrega de documentos en reiteradas ocasiones.

Ante la pregunta de la denuncia que llegó a Ángulo 7 sobre la presunta venta ilegal de dos inmuebles en Lomas de Angelópolis por parte de la Notaría 3 de San Pedro Cholula, señaló que desconocía el caso y la Dirección de Notarías tampoco le había notificado nada al respecto.

Y es que el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló en una mañanera que la autoridad estatal investigaría sobre el caso.

Convocatoria, tarea del Ejecutivo

En otro punto de la entrevista realizada en su oficina ubicada en el Centro Histórico de Atlixco, dio a conocer que el gobierno no puede entregar patentes de notarios como se hacía antes, por la Ley del Notariado aprobada en marzo de este año, por lo que sólo se asignan plazas mediante una convocatoria que formula el titular del Ejecutivo de Puebla y se apegan a los procesos “rigurosos” mediante exámenes de oposición; por lo que recordó que la última que se realizó fue en el gobierno de Antonio Gali Fayad, cuando de asignaron cuatro despachos.

-“¿Qué tanta transparencia hay en la asignación de una notaría?”, se le preguntó.

-“En los exámenes, se presentan los sustentantes, como lo marca la ley, tendrá que validarse la documentación y tendrá que hacerse una evaluación teórica como práctica, pero el sínodo tiene que evaluarlos y el que gane tendrá que ser la persona mayor capacitada; el jurado la libera y todo se hace muy transparente”, precisó.

Sostuvo que Puebla tiene suficientes notarías (57 en el estado) para cubrir la demanda de la población, sin embargo, dijo que “en algunos lados se está saturando”, pero la creación de estas, depende de la cantidad de población que haya en una zona.

Respecto al tema de la cancelación de trámites de inscripción al RFC por parte del SAT, reiteró que fue un “malentendido”, ya que sus funciones como notarios no se alteraron, sino que se trató de una suspensión que ellos tramitaron de manera voluntaria para generar la cédula fiscal del RFC en sus oficinas y así, las personas morales no tuvieran que ir físicamente a las oficinas del el Registro Federal de Contribuyentes (SAT), lo cual no les impide emitir una factura.

