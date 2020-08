Crean agrupación para competir por dirigencia de sección 51 del SNTE

Your browser does not support the video tag.

Cuatro organizaciones magisteriales en Puebla conformaron la Codimap para competir por la dirigencia de la sección 51 del SNTE y erradicar “las viejas prácticas” de solo mantener el mismo grupo en el poder; la renovación sería hasta febrero o marzo de 2021.

En entrevista, Jorge Cantero Cabrera, quien funge como vocero de la Coordinadora de la Disidencia Magisterial de Puebla (Codimap), manifestó que lo que buscan es “recuperar su esencia”, que se vele por los derechos de los maestros, y no que sea utilizada para intereses personales.

Manifestó que por el momento son cuatro organizaciones las que la encabezan, entre ellas la CNTE, pero no descartó que se puedan sumar más, dado que una vez que disminuyan los contagios de Covid-19 estarán recorriendo las diversas regiones del estado para sumar a más personas.

“Es una organización político sindical que tiene como finalidad la de pugnar por la democratización de la sección 51 del SNTE. Somos trabajadores que estamos hartos de la corrupción y traición de la dirigencia sindical enquistada por años en el seno de la cúpula nacional traduciéndose esto en una serie de prebendas y privilegios para unos cuantos”, asentó.

Refirió que el actual dirigente de la sección 51 que aglutina a 32 mil docentes, Jaime García Roque, tendría que concluir su periodo en diciembre, aunque la elección no podría realizarse por la emergencia sanitaria y sería hasta marzo del siguiente año, por la cual buscarán competir y la planilla que impulsarán será consensuada entre todos los integrantes de la Codimap.