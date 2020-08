G5 acusa obstrucción de sindicatura para sesionar en comisiones

Your browser does not support the video tag.

Regidores del G5 acusaron obstrucción de la Sindicatura de Puebla para realizar comisiones, pues él órgano argumenta que los temas tratados no son de Covid-19, cuando buscan tratar asuntos como el nuevo plan tarifario de agua, señalaron.

En rueda de prensa virtual, la regidora Rosa Márquez Cabrera, aseveró que el síndico, Gonzalo Castillo Pérez, quien es afín a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, no les permite realizar sesiones, argumentando mediante oficio que no son temas “de importancia”.

Esto, pues desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en marzo, el Cabildo de Puebla aprobó que solo se realizarían comisiones sobre temas relacionados al Covid-19, u otros importantes como el gasto público.

Sin embargo, Márquez Cabrera resaltó que uno de los temas a abordar era el nuevo plan tarifario del agua, el cual es “urgente” para garantizar el servicio en la pandemia, sobre el cual, anteriormente había acusado falta de interés del ayuntamiento.

En tanto, el regidor Edson Armando Cortes Contreras pidió a los regidores afines a la edil no sesionar “a modo” en el Cabildo, pues “abusan de su mayoría”.

Piden frenar obras en CH

Por otra parte, el diputado local de Morena y presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, rechazó las obras del Centro Histórico y pidió que sean detenidas pues señaló estás labores provocarán una parálisis de la economía local de hasta un año, considerando el cierre de actividades por el Covid-19 y los seis meses que durará el proyecto.

En rueda de prensa virtual, el legislador mencionó que no está en contra del mejoramiento, pero sí de los tiempos, pues mencionó que existen temas más urgentes por la pandemia, como obras en juntas auxiliares, por lo que calificó las obras como “faraónicas” y similares a las de pasadas administraciones.

Criticó que el proyecto solo interesa a ciertos funcionarios de la Comuna y que esto refleja opacidad, pues este -aseguró- no ha sido transparentando con puntualidad, al igual que no fueron considerados otros sectores comerciantes en la planificación.

También, dijo que con el retiro y mantenimiento de lajas “históricas” podría quedar en “riesgo” la denominación de patrimonio cultural, según le comunicaron integrantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, según sus siglas en inglés).

“Difícilmente el ayuntamiento podrá respetar los tiempos de entrega de la misma obra. No deberá sorprendernos si durante el proceso se descubre manantiales, vestigios históricos y otras cosas bajo el suelo, lo cual impediría la conclusión y podría prolongar de manera indefinida los tiempos de la misma“, comentó.

Por tal motivo, aseguró que el Congreso trabaja en un exhorto para que la Comuna detenga las obras de manera indefinida, mismo que será presentado en la Comisión Permanente en cuanto esté listo.