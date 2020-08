Comuna, sin considerar “urgente” acceso al agua en Puebla: regidora

Your browser does not support the video tag.

Rosa Márquez Cabrera, regidora integrante del G5 en el Cabildo de Puebla, señaló que, para el ayuntamiento, el acceso al agua ante la pandemia de Covid-19 no es prioridad, pues acusó que la Secretaría General y la Sindicatura han “bloqueado” la discusión del tema alegando que no es urgente.

De acuerdo con la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas, los integrantes de este órgano fueron convocados para el 26 de agosto a sesión donde se abordaría el tema del agua, pero el mismo día recibieron la notificación de que no podría llevarse a cabo dicha reunión por no cumplir con los lineamientos “exclusivos de extrema urgencia”.

En la reunión, se iban tratar asuntos como garantizar el acceso al agua a la población, en un volumen y calidad necesario, además de precio justo; asignación de recursos a obras en materia de infraestructura para comunidades rurales, y correción de parte de la Tesorería Municipal, a través de Catastro Municipal, de cuentas prediales duplicadas en un predio de La Resurrección.

Márquez Cabrera acusó que se trata un bloqueo por parte de quienes encabezan la Secretaría General y la Sindicatura para poder discutir a favor de la ciudadanía, el derecho al agua potable y el estudio de un nuevo acuerdo tarifario para el Municipio y zonas conurbadas, son temas que deben garantizarse ante la crisis sanitaria en la que atraviesan todos los poblanos.

La regidora sostuvo que, debido a la pandemia, el tema del agua “es prioritario, es de interés y necesidad que se discuta para la ciudadanía ante la crisis sanitaria por la que atravesamos y esto no lo pueden entender los funcionarios desde su escritorio”.

Agregó que, ante el “obstáculo oficial”, se respondió argumentando y fundamentando el orden del día, en espera de que esta vez se obtenga una respuesta más apegada a la realidad, “dado que por su naturaleza se enfoca a garantizar el derecho humano para el acceso al agua potable a la población y que la actual pandemia exige se siga suministrando el líquido en el volumen y calidad requerida, empero también en precio justo”.