El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la víspera de la elección del 2 de junio, no realizará su conferencia, conocida como “mañanera” el jueves 30 y viernes 31 de mayo.

“Aprovecho para decirles que el jueves y viernes, antes del día 2 que son las elecciones no vamos a tener ‘mañanera’ por eso ( la elección), no habría problema, pero no queremos”, expresó durante la conferencia que ofrece en Palacio Nacional.