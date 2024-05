El presidente Andrés Manuel López Obrador regresará en septiembre a Puebla para izar una bandera blanca y concluir el proceso de federalización del sistema de salud bajo el modelo IMSS-Bienestar.

Así lo anunció al concluir su conferencia, en la que adelantó que tras rendir su último informe de gobierno el 1 de septiembre, acto a realizar en el zócalo de la Ciudad de México, emprenderá una gira en los 23 estados sumados al IMSS-Bienestar.

La gira será del 2 al 14 de septiembre y además de lo referente al sistema de salud, López Obrador consideró viable efectuar la denominada conferencia “mañanera” en cada entidad a visitar.

Recordó que el compromiso es dejar un sistema de salud que permita, sin distingos, la atención a toda la población, a la par de mejorar la infraestructura de los centros de salud y las condiciones laborales del personal médico.

A la par de anunciar la gira en 23 estados, López Obrador adelantó que concluir el proceso electoral con la jornada de votación el 2 de junio, inaugurará diversas obras en Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Yucatán.

En retiro, investigará la revolución de las conciencias

Al reiterar que tras concluir su mandato se retirará de la vida pública y política, López Obrador reveló que iniciará una investigación sobre la revolución de las conciencias.

Sostuvo que no recibirá ni sostendrá reuniones con nadie, pues debe acabarse con la idea del “necesariato”; además, sostuvo de que no pretende convertirse en líder moral del movimiento político que fundó.

“Ya cumplí mi ciclo y no hay que caer en el necesariato, ni sentirnos insustituibles y no tartar de ser líder moral, jefe máximo, caudillo, mucho menos cacique, ya terminé, estoy terminando la historia y el corrido lo dirá y no voy a poder tener relaciones directas con la gente , porque si no, no me retiro, si abro la puerta de allá de la casa de Palenque, ¿por qué a unos sí los recibes y a otros no?”.