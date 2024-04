Al señalar que después de la elección del 2 de junio “nos vamos a soltar el pelo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iniciará una “gira de adiós” para agradecer al pueblo de México por el respaldo.

Desde Palacio Nacional, en donde ofrece su conferencia, López Obrador precisó que por tiempo, no podrá recorrer las regiones de cada entidad, por lo que solo visitará cada estado para hacer actos en plazas públicas.

“Pasando las elecciones ‘nos vamos a soltar el pelo’, porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado. Quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas, porque ya estoy terminando, me faltan cinco meses”.

Apuntó que la gira le permitirá agradecer al pueblo por el respaldo que le mostraron durante su mandato, pero también para despedirse.

Sostuvo que las acciones realizadas muestran el esfuerzo de los mexicanos, así como que el proyecto que, hasta el momento encabeza, no es de “elite”.

Indicó que mientras concluyen la campaña, realizará giras para supervisar el avance de proyectos de diversas obras públicas y actos oficiales, como el que tendrá este domingo en Veracruz por el centenario de la defensa del puerto.

A la par de anunciar su gira del adiós, López Obrador sentenció que tras concluir su mandato no se reunirá con sus compañeros del movimiento de la Cuarta Transformación.

La decisión -explicó- es porque no desea convertirse en “líder moral” ni un “cacique”, pues tras concluir su gobierno concluirá su ciclo en la transformación de México.

“No voy a asistir a ningún foro, no voy a tener red social, no voy a escribir ningún mensaje, nada y pues tampoco voy a poder recibir a compañeros porque si no, me convierto en lo que no quiero, no deseo ser líder moral, ni hombre fuerte, ni mucho menos cacique”.