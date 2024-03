Con el modelo IMSS-Bienestar 282 médicos especialistas fueron contratados en Puebla y se logró una cobertura del 42 por ciento, informó Zoé Robledo Aburto.

Al participar en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del IMSS precisó que la contratación de personal incorporó a 11 mil 906 médicos especialistas en 23 estados.

Por estado, Puebla ocupa el tercer lugar en contratación, mientras que la Ciudad de México y el Estado de México incorporaron a 636 y 413 médicos especialistas.

La contratación de médicos especialistas inició el 11 de febrero en los 23 estados en los que opera el modelo IMSS-Bienestar.

En Puebla, las plazas disponibles eran para siguientes especialidades: anestesiología, cirugía general, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reconstructiva; epidemiología.

Así como para ginecología y obstetricia; imagenología, diagnóstica y terapéutica; medina crítica, medicina crítica en obstetricia; medicina física y rehabilitación; medina interna.

Además de neonatología, oftalmología, otorrinolaringología, pediatría médica, psiquiatría, traumatología y ortopedia, urgencias.

Los nueves estados que no se sumaron al modelo del IMSS-Bienestar no lo hicieron porque quieren mantener la corrupción, afirmó el presidente López Obrador.

Al reiterar que dejará un sistema de salud que permita a toda la población contar con los servicios de salud, el mandatario indicó que los gobiernos de oposición no son parte del IMSS-Bienestar por tres razones.

“No les gusta la gratuidad, no están de acuerdo, sostienen que es populismo, cómo no se les va cobrar, cómo no va haber cuota de recuperación”.