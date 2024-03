Eduardo Rivera Pérez señaló que se registrará en el Instituto Electoral del Estado el domingo como candidato a la gubernatura con el PAN, PRI y PRD, mientras que su arranque de campaña será en la capital el 31 de marzo; evitó hablar de la reaparición de Antonio Gali Fayad.

En entrevista, luego de reunirse con estudiantes y autoridades de la Universidad Iberoamericana, quienes le entregaron la agenda institucional que elaboró la escuela, el panista dijo que “está listo” para arrancar la contienda electoral para la titularidad del Poder Ejecutivo.

Agregó que el exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, es el coordinador general de la campaña, mientras que los demás integrantes de su equipo son los mismos de las diligencias que encabezan la alianza “Mejor Rumbo para Puebla”, pero no precisó en qué áreas estarán.

Mi equipo de campaña es, como lo he dicho, la alianza Mejor Rumbo por Puebla con la que me voy a registrar el domingo y son los dirigentes de los partidos los que la integran, somos un equipo transversal, hay personas con gran experiencia y yo me siento muy bien cobijado, no necesito nombrar a alguien más”, expresó.