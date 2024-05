El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, presentó la plataforma #DefiendeLaTransformación para que los ciudadanos denuncien de forma anónima cualquier conducta irregular que pretenda alterar el resultado de la elección.

En rueda de prensa, aseguró que se podrían dar casos de compras de votos en algunas ciudades, lo cual es un delito electoral, por lo que le pidió a la ciudadanía denunciarlo en dicha plataforma.

Reiteró que el voto debe ser libre, sin ningún tipo de coacción, pues ello afecta la democracia y el futuro del país.

El dirigente morenista comentó que todas las denuncias que se realicen serán anónimas y seguras y se podrán enviar a los siguientes canales oficiales:

Por otro lado, Delgado Carillo dijo que no “dejará pasar” ninguna mentira que dice la candidata del Prian, al tiempo que la calificó como una política sin escrúpulos.

No tienen ética, no tienen escrúpulos en cómo hacen política. Mienten, mienten, mienten, pero no encontramos ninguna propuesta sensata para este país. Por eso van tan mal.

Aseguró Delgado Carrillo.