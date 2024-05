Los voceros del candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, denunciaron que los partidos opositores de la coalición “Mejor Rumbo para Puebla”, intimidan a los votantes para no participar en las elecciones del próximo dos de junio.

Así lo señaló la vocera del abanderado, Edurne Ochoa, quien declaró que los partidos opositores han generado un escenario de incertidumbre, buscando manipular a los votantes, y con ello beneficiar a sus candidatos del PRI, PAN, PRD y PSI.

“El cartel del Prian no tienen límites, no tenemos dudas que la Priandilla no tiene límites, quienes quieren meter miedo para que la ciudadanía no vote son ellos” declaró

En intervención del vocero Leobardo Rodríguez, abordó el tema del tarifazo al servicio de agua potable que aprobaron los diputados locales de Morena en 2022, justificó que debían poner un tope para evitar que el aumento llegara al 37 por ciento, por parte de Agua de Puebla.

PRI se deslinda de caso Tania N: Morena

Mientras que los representantes del candidato a la gubernatura del estado de Puebla declararon que el caso de Tania N. candidata suplente, los priistas se deslindaron de todos los delitos que se le imputan, sin asumir las consecuencias de la designación de perfiles aspirantes a un cargo de elección popular.

“Para unas cosas son todos y para otras no”, mencionó Edurne Ochoa.

Tinacos azules y apoyos en veda electoral

Luego de que Leobardo Rodríguez declarara que se hizo la entrega de tinacos azules con fines electorales, mencionó que el pasado fin de semana en las colonias de San Bartolo y Agua Santa también se hizo la repartición de despensas, sin embargo, no mostró pruebas de lo declarado.

José Juan Espinosa pidió candidatura de Morena

Para finalizar, el diputado federal de Morena Juan Carlos Natale dio a conocer que José Juan Espinosa Torres actual candidato a diputado federal de la coalición Mejor Rumbo para Puebla había pedido una candidatura de Morena, al recibir una respuesta negativa decidió emigra a otra fuerza política.

“José Juan me habló por teléfono y me dijo tocayito Ábreme el espacio quiero ser candidato federal de Morena, por el verde por el verde, pero yo no podría abrirle un espacio, al otro día estaba inscrito con el PRI” declaró José Juan Espinosa