Morena debe postular perfiles cercanos a la ciudadanía en Puebla, así como garantizar un equilibrio entre fundadores y no fundadores en las candidaturas a diputaciones locales y a las presidencias municipales, recomendó el exdiputado federal, Fernando Manzanilla Prieto.

En entrevista con Ángulo 7 Radio, señaló que este año se tendrá una elección más competitiva que la del 2018.

Los perfiles deben aportar votos para obtener el triunfo en junio y poder concretar el plan C, que es tener mayoría calificada en San Lázaro y el Senado.

Y es que en los últimos días se filtró la lista de los posibles candidatos a los 26 distritos locales en el estado.

En las listas no se tienen a personas de población indígena como parte de las acciones afirmativas que se deben cumplir, aunque la dirigencia dijo que será hasta el domingo cuando se conozcan.

Refirió que “la gente no es tonta”, si hay cuotas que establece la ley, como son las candidaturas indígenas, los partidos deben cumplir.

“Que se respeten las representaciones y no hacer uso de tecnicismos para darle la vuelta, porque eso genera consecuencias negativas”.

Agregó que los institutos políticos son vehículos de acceso al poder y por eso se genera el interés de competir por parte de los militantes.

Sin embargo, dijo que se tiene que dar un equilibrio entre los fundadores y no fundadores para que en los cargos se tengan sean cercanos a los ciudadanos.

El reto en Morena es equilibrar y tener gente que represente a las personas, que los perfiles hayan trabajado desde alguna trinchera, hay personas buenas que se han sumado, y otras que no, entonces se tiene que dar una combinación de esto.

Manzanilla Prieto dijo que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene ventaja a nivel federal y estatal.

Expresó que actualmente es el partido “dominante” por la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que es una figura que difícilmente se va a repetir.

Refirió que Claudia Sheinbaum Pardo tiene una popularidad y arrastre por los programas sociales que se tienen. Sumó que todas las campañas jalan, primero la nacional, luego los estados y después los diputados federales, senadores, alcaldías y diputaciones locales.

Por ello, hizo énfasis en que la elección no la gana una sola figura. “Todo depende del “empuje” que se le dé con los perfiles que se postulen.

No se va a ver impacto pronto porque se tiene una marca potente y su aceptación domina, se tienen los programas sociales atrás, pero todo genera un desgaste y el electorado lo va cobrando, se pueden tener malas decisiones y aun así ganar elecciones, pero con costos negativos a mediano y largo plazo

Agregó que hay costos que deben asumir los partidos, como le ocurrió al PRI tanto a nivel nacional como estatal.

Expresó que este tiene un rechazo alto por decisiones cuestionables que ha tomado, aunque cuenta con una base fuerte que no va a perder, porque es “su voto duro”.

Sostuvo que se tiene una situación similar en el PAN, aunque es fuerte políticamente.

Sobre el PRD, dijo que ya no tiene presencia, por lo que carecen de una figura opositora con una imagen que “se ha quedado en los huesos”.

La alianza carece de tener una figura, que adolece de credibilidad al ir con un partido que tiene un presidente como Andrés Manuel López Obrador, no se tiene una candidata que no es un gran liderazgo, no es una coalición opositora que sea capaz de jalar el ánimo ciudadano o grandes masas