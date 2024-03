El candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Alejandro Armenta Mier, señaló que valora solicitar seguridad para su campaña, tras el homicidio de Jaime González Pérez, abanderado a la alcaldía de Acatzingo.

En rueda de prensa, luego de presentar a su equipo de campaña, condenó dicho asesinato ocurrido el sábado pasado, hecho por lo que a seis días de que inicie sus actividades proselitistas rumbo a las elecciones, tendrá que tomar mayores medidas.

Refirió que en sus planes no está solicitar seguridad a las autoridades, debido a que “confía en el pueblo”, ya que es quien lo cuida y él prefiere caminar con los ciudadanos, aunque su equipo lo está intentando convencer ante la situación que se tiene en el estado.

“Vamos a hacerlo con toda la prudencia, para ser cuidadosos. A mí no me gusta eso porque como soy Morena 4T a mí me cuida el pueblo, pero hay quienes insisten y a ver si me convencen, yo prefiero caminar con el pueblo que me cuida, aunque tomaremos algunas medidas”, expresó.