A 8 años de que Yanelli Maldonado, víctima de agresión sexual en Huahuchinango, no ha recibido justicia, exigió que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla recupere su carpeta de investigación, que perdió en 2016, debido a que hasta el momento no ha tenido respuesta.

A través de redes sociales, la joven expuso que tras los mínimos avances que hay en su caso, este jueves 24 de mayo solicitó copias de su expediente a la FGE para encontrar nuevas alternativas jurídicas por la agresión sexual que vivió.

Sin embargo, la institución le confirmó que no tiene el documento, además de que desconoce de qué víctima se trata, cuando Yanelli Maldonado denunció hace ocho años la violación tumultuaria que sufrió en dos ocasiones, y en la última estuvo a punto de perder la vida; en la que sus agresores le colocaron la palabra “puta” en el pecho.

“Minutos más tarde me llamaron 2 veces, de la Fiscalía, para preguntarme si yo sé quién fue el último mp que tuvo mi carpeta jajaja, me preguntaron lo mismo que pregunté, me preguntaron cuál era el delito y yo quien era? Pues la víctima!”