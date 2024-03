Aunque ha habido avance en los derechos de las mujeres con la “lucha” que han dado como las del 8M, aún se tienen pendientes a favor de este sector, pues persiste el machismo, la misoginia y la violencia de género, por ello es necesario salir a las calles a marchar.

Así coincidieron en un sondeo realizado por este medio poblanas que se dedican a diversas actividades. Ellas señalaron que, si bien se ha dado la paridad en los espacios de representación, ha sido por obligación, pero la igualdad entre hombres y mujeres no se ha dado en su totalidad.

Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este viernes 8 de marzo y, en el que en Puebla habrá siete distintas movilizaciones, empezando la primera a las 10 de la mañana en la Fiscalía General del Estado (FGE) y concluyendo la última a las 5 de la tarde saliendo del Paseo Bravo.

En ese tenor, Arlette, quien es fotógrafa, señaló que el 8M es un día para pensar más sobre la importancia del papel en la sociedad, valorarla y respetarse. Comentó que todos merecen tener las mismas condiciones como personas, así como tomar conciencia como sociedad y darles su lugar.

Dijo que, aunque se han dado cambios en la sociedad, persiste el machismo y desigualdad laboral. Mencionó que no siempre son contempladas con las mismas jerarquías que lo hombres; incluso, no son escuchadas, ni con equidad salarial y es complicad que “ganen más”.

Siento que sigue habiendo disparidad, si se ve un poco el avance, pero si se tienen pendientes que se tienen que atener y que no solo sea por el 8M cuando salimos a las calles, porque parece que en el tema de la paridad en los cargos públicos lo hacen por cumplir y no por sus capacidades.

En tanto, Alejandra, quien trabaja en una cocina económica, señaló que el 8M es el derecho a la igualdad de género y la lucha que han dado. Señaló que con las marchas, se han logrado avances en sus derechos, pero no se tiene una inclusión total y persiste el machismo, “eso nunca va terminar”.

Está bien que haya paridad en los espacios públicos, pero deberían darles más oportunidades, porque hay pendientes, como que no las dejan prepararse más, no las dejan sobresalir, no les dan opciones, les dicen que no pueden hacer lo mismo que los hombres, ha habido resultados, pero falta mucho.