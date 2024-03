Tras los incidentes en la marcha del 8M en Puebla capital, el edil Adán Domínguez Sánchez negó que haya habido agresiones a mujeres, pues los policías actuaron para controlar la situación, ya que había hombres infiltrados que ponían en riesgo su integridad.

En rueda de prensa, el alcalde dijo que como gobierno municipal no les corresponde investigar, pero se proporcionó toda la información que tienen a las instancias correspondientes, al tiempo de afirmar que desde el ayuntamiento “se respeta la libertad de expresión y manifestación”.

Domínguez Sánchez que se monitorearon todas las marchas, desde la primera hasta la última, siendo más de 10 mil poblanas las que participaron y si se blindaron inmuebles como el Palacio Municipal y la fuente de San Miguel en el zócalo, con vallas metálicas, es porque tienen la obligación de proteger los monumentos.

Justificó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) actuaron conforme a derecho y sin abuso de autoridad el 8M, sin embargo, reconoció que tuvieron que utilizar agua para controlar el comportamiento de las mujeres y otras personas que se infiltraron para que la situación escalara.

Sostuvo que en el ayuntamiento de Puebla “se gobierna para todos los ciudadanos”, pero ello también implica que se tenga que salvaguardar el patrimonio histórico de la ciudad, pues la ley federal así lo establece, por lo que todo lo que se hizo fue actuando conforme a derecho.

Aseveró que no se utilizó la fuerza pública, ni hubo agresiones por parte de los policías, ya que solo se hizo uso de extintores para apagar el fuego, así como para dispersar a las personas que intentaban agredirlos, además de que los elementos no estaban armados ni algún otro objeto para causar daño.

Domínguez Sánchez refirió que se realizó el arresto de un hombre, por haber sido identificado en esta marcha e incitar a un comportamiento violento durante la movilización, para que responda por los daños materiales y físicos ocasionados durante los hechos.

En ese tenor, lamentó que haya habido personas que se hayan visto afectados, tanto mujeres que participaron en la movilización, como de los medios de comunicación, quienes hacían su trabajo, pero que “conlleva esos riesgos”, al reiterar que como autoridad tiene la obligación de “poner orden”.

“He dado la instrucción a las diferentes áreas a que aporten toda la información a las instancias correspondientes para que realicen las investigaciones, nosotros no tenemos algo que esconder, todo fue conforme a la ley, es algo que no podemos dejar pasar y si los policías actuaron fue para que no se saliera de control”, acotó.