Este viernes, miles de mujeres salieron a las calles en el marco del 8M en Puebla para exigir la despenalización del aborto, la aprobación de la Ley Monzón, frenar la violencia de género, pies persisten los feminicidios, así como haya condiciones igualitarios en sus derechos.

Vestidas de negro, de morado, de verde, con su tradicional pañuelo en mano, las poblanas marcharon a mi largo del día por las diferentes calles, algunas para llegar a la Fiscalía General del Estado (FGE), otras al Congreso local y algunas más al zócalo de la ciudad.

Con consignas como “ni una más, ni una asesinada más”, así como “la policía no le cuida, me cuidan mis amigas”, lo cual sonaba a una sola voz, así como pancartas en las que se leían frases como “no más violencia”, “vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”.

Fue a las 10 de la mañana cuando las movilizaciones se hicieron presentes con una marcha de madree, hermanas y esposas de personas desaparecidas, quienes dieron un posicionamiento frente a Fiscalía y después realizaron una misa para concluir con una marcha en el zócalo.

En total fueron siete movilizaciones las que se realizaron a lo largo del día, una que salieron de la Fiscalía hacía el zócalo y otras que lo hicieron a las 3 de la tarde al Congreso local, niñas, jóvenes y hasta adultas, se hicieron presentes en los diversos contingentes.

Destacó la marcha de familiares y amigos de la activista feminista Cecilia Monzón Pérez, quienes pidieron justicia por su feminicidio, ya que, a 2 años de ello, hay un detenido, pero aún sin sentencia, la cual ha sido una exigencia hacía el Poder Judicial.

Marcha 8M: exigen Ley Monzón en Puebla

Este contingente, uno de los más extensos, protestó en el Poder Legislativo exigiendo la aprobación de la despenalización del aborto y la Ley Monzón, la cual busca retirar la patria potestad a los padres feminicidas, iniciativa presentada desde el año pasado.

“Hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”, “si el papa fuera mujer, el aborto sería legal”, “el que no grite es macho”, “no que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, “no somos una, no somos diez, gobierno cuéntanos bien” fueron parte de las consignas que en esta marcha se escucharon.

La marcha que comenzó a las 4:30 de la tarde, liderada por mujeres universitarias desde Paseo Bravo y la avenida Reforma hacia la Fiscalía, generó mayor seguimiento. Un grupo se quedó en el zócalo porque el Palacio Municipal fue cercado.

Esto generó molestia por parte de las chicas, quienes se mantuvieron frente al inmueble, toda vez que es la primera vez que autoridades blinda este espacio para evitar que fuera pintado, lo cual causó indignación, pues no fue el único, sino también otros como la fuente de San Miguel.

Sin embargo, los ánimos escalaron, ya que golpearon las vallas que se colocaron, pero también hubo hombres que se metieron, quienes aventaban piedras y ayudaron a quitar al menos dos estructuras, aunque al interior había policías municipales que repelieron echando gas lacrimógeno y agua con extintores.

Al final, varios policías intentaron detener a una mujer de la marcha, pero ante la presión de sus compañeras y la prensa, finalmente no la llevaron y solo dijeron que “se sentía mal”.

Hubo infiltrados, dice ayuntamiento

El ayuntamiento de Puebla señaló la presencia de personas ajenas al movimiento que provocaron actos vandálicos, generando tensión durante la marcha. Estos individuos no representan a las participantes pacíficas, que sumaron más de 10 mil personas, según el comunicado oficial.

Ante esta situación, se desplegó un dispositivo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto, con el fin de proteger a los contingentes y mantener el orden durante la manifestación.

Como resultado, la policía aseguró a dos hombres que intentaron desestabilizar las marchas con actos violentos. Fueron detenidos lanzando proyectiles y distribuyendo objetos para generar desorden.