Olimpia Coral Melo denunció ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, las agresiones que un grupo de hombres realizaron contra ella y sus compañeras luego de enfrentar el acoso que previamente ellos habían cometido en Huehutla.

La activista señaló que la denuncia será colectiva, pues resultaron afectadas tanto ella como otras dos mujeres que la acompañaban ayer por la noche. Detalló que el agresor principal que las acosó sexualmente se encuentra detenido, pero al pedirle que se detuviera otros sujetos también las agredieron.

Por lo que expresó que están en toda la disposición de llegar hasta las últimas consecuencias para lograr justicia ante estas agresiones en su contra. Pues resaltó sentirse triste e incapaz de pedirle a otras mujeres que enfrenten a sus agresores, cuando los suyos se volvieron más violentos al enfrentarlos.

“Vamos denunciar a todos los que resulten responsables, digo todo en masculino, porque todos eran hombres.” Olimpia Coral Melo

Agresiones contra Olimpia Coral en Ahuehuetla

Olimpia Coral Melo explicó que las agresiones observadas en el video que publicó, son resultado de la masculinidad toxica en respuesta a una mujer que no dejo que la acosaran. Pues resaltó que ellas solo pidieron que no lo hicieran y no pelearon, sin embargo “eso basto para que se volvieran fuera de sí”.

No tengo cara para decir denunciemos compañeras porque esto es una consecuencia de haber alzado la voz contra nuestros agresores, quienes respondieron con más violencia. Olimpia Coral Melo

👨‍⚖️🟣 #EnVideo | #OlimpiaCoral ya ha acudido a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de #ViolenciaDeGénero contra las Mujeres, para interponer una denuncia contra quiénes resulten responsables ante las agresiones que sufrió ella, y sus compañeras, en #Huehuetla.… pic.twitter.com/nBrQCuzv4G — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) April 12, 2024

En ese sentido, Olimpia Coral consideró que las agresiones en Huehuetla pudieron haber llegado a un intento de feminicidio. Pues pensó en circunstancias que pueden enfrentar otras mujeres que, por ejemplo, no tuvieran un coche donde resguardarse. Pues el suyo quedó con afectaciones por las agresiones de los individuos.