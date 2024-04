Luego de que la activista Olimpia Coral Melo denunció la agresión por un grupo de hombres en el municipio de Huehuetla, tras impartir una conferencia, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que ya detuvieron a un implicado; siguen atentos al caso.

Por la noche de este miércoles 10 de abril, la activista originaria de Huauchinango fue agredida junto a sus dos compañeras por un grupo de al menos 10 hombres en estado etílico que la persiguieron, agredieron y amenazaron de muerte, en una gasolinera de ubicada en el municipio de Huehuetla.

De acuerdo con el metraje de dos minutos con 14 segundos que Olimpia difundió en redes sociales se escucha que habla con un sujeto que le dice que no grabe a los hombres porque están ebrios a lo cual respondió lo siguiente:

No me dejan ir, estoy rodeada, no me dejan ir, me están persiguiendo, se orinaron en mi coche, ese señor y otros ocho me violentaron, esto no puede quedar impune”.