El edil Adán Domínguez Sánchez minimizó el apoyo que dio el líder sindical del ayuntamiento, Gonzalo Juárez Méndez, al abanderado de Morena, José Chedraui Budib, pues como gobierno mantienen una relación institucional y cada trabajador es libre de apoyar a quien quiera.

Esto luego de que se difundió una serie de imágenes del encuentro que tuvo el líder del Sindicato “Benito Juárez” con el abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, a pesar de que la actual administración es panista, lo que da a entender que respalda dicho proyecto político.

Al respecto, en entrevista luego de la presentación de acciones de seguridad por temporada de vacaciones, el edil sostuvo que los agremiados del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla (Suethapipopd) son libres de decidir a quién apoyar durante el proceso electoral 2024.

Afirmó que el gobierno municipal trabaja de la mano con este gremio, independientemente de sus preferencias electorales, así como manifestó que no es un asunto que le preocupa, ya que la labor que realizan es para dar resultados a los poblanos de la capital.

“No me merece ninguna opinión, recuerden que el gobierno municipal está concentrado en la ciudad, nosotros estamos claros y lo hemos dicho, hay libertad para todos, no es un asunto que me preocupa, trabajamos coordinados con el sindicato por el bien de la ciudad”, expresó.

No obstante, consideró que si hay algunas personas quieren aprovechar este tipo de acciones para llamar la atención, es porque “seguramente” no les favorece el trabajo que han venido realizando.

Dijo que son respetuosos del proceso electoral y de la vida sindical, por lo que como presidente municipal no se meterá en estos temas, además de que las campañas no han comenzado y “falta mucha agua por correr en el río y calenturas ajenas no vamos a sudar aquí en el ayuntamiento”.

No habrá proyecto en Central de Abastos

Por otra parte, Domínguez Sánchez confirmó que el Consejo General de la Central de Abasto decidió no ejecutar, por el momento, el proyecto para regular el estacionamiento y accesos en esta zona, aunque no precisó sí se modificará el contrato de comodato como lo pidieron bodegueros de la nave b.

Y es que bodegueros señalaron que hubo un contrato en comodato, entre el ayuntamiento y un consejo empresarial para que se usen los espacios de rodamiento de toda la central, esto a pesar de que varios de ellos tienen escrituras de las mismas.

Por ello, agregó que a través de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) se tiene contacto con este grupo de bodegueros para atender sus dudas sobre este tema, por lo que se atienden “todas las voces” que tienen alguna inquietud tanto de esta zona como espacios aledaños.

Explicó que lo que se entregó como comodato en donde las áreas compartidas son las que se tienen como parte del proyecto, en caso de que se ejecute en las siguientes semanas, pero hasta el momento no hay algo firme para ejecutar.

“En pocas palabras ya decidió el Consejo de la Central de Abasto no llevar a cabo el proyecto, es un tema que internamente tienen que platicar, definir para qué si es el caso se tomen las proyecciones adecuadas, de nuestra parte estamos acompañando este proceso”, expresó.

De acuerdo con lo expuesto por los bodegueros, la zona involucrada equivale a 15 mil metros cuadrados de estacionamiento por lo que los bodegueros anunciaron que defenderán jurídicamente las áreas de carga y descarga.