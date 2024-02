Ante el inicio de las campañas electorales federales el viernes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó a no politizar el tema de seguridad y que tanto candidatos como partidos se enfoquen en propuestas, para que sean contiendas “de mucha ética” y compromiso.

En entrevista, luego de dar inicio a los trabajos de construcción de la vocacional y Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPII), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) conminó a que no se dé guerra sucia entre los aspirantes.

Yo espero que no se dé (guerra sucia), la gente se da cuenta, hay claridad de cómo estamos viviendo, no politicemos la seguridad, no es para decir que vamos a taparla, sino a seguir trabajando para disminuir aún más los números

Céspedes Peregrina