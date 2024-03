Tras el registro de 99 mil 729 personas desaparecidas en el país, la líder de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, hizo un llamado a los colectivos de Puebla y del resto del país para tejer una red por la búsqueda de desaparecidos.

En entrevista para este medio, durante su visita en la 37 edición de la Fenali 2024 de la BUAP en el Edificio Carolino, Ceci Flores pidió tanto a los colectivos como a la sociedad sumarse a la búsqueda de más personas no localizadas.

Esto luego de que en el país hay 99 mil 729 personas desaparecidas, mientras que Puebla contabiliza 2 mil 768 desaparecidos, de acuerdo con el informe actualizado de la estrategia nacional de búsqueda generalizada que dio a conocer la Secretaría de Gobernación (Segob).

En virtud de las cifras, señaló que como líder del colectivo de Sonora, en su constante búsqueda ha intentado localizar a sus familiares desaparecidos en otros estados de la República, pero los colectivos no quieren que les ayude, pues consideran que es su territorio.

“Siempre estoy solicitando que se unan a esta lucha, a esta búsqueda, porque me ha tocado que nosotros decimos, queremos ir a buscar a otro estado y nos dicen no, es que aquí no queremos que nadie nos ayude, en este lugar ya buscamos, cuando a veces son lugares que no fueron analizados. Aunado a que muchas personas se muestran indiferentes cuando ya localizaron a su familiar”.

Ceci Flores pide empatía por casos

En este sentido, aclaró que como madres buscadoras sólo buscan a sus hijos, pues en su caso perdió a dos, uno en 2015 y otro en 2016, por lo que no buscan fama ni protagonismo como a veces la sociedad piensa, pues el motor que las mantiene en la lucha es el dolor de sus familiares desaparecidos, quienes tienen el derecho de ser buscados, recalcó.

“Siempre le estoy pidiendo a las familias que no se fijen en colectivos que se fijen en la búsqueda de sus desaparecidos, porque tienen el derecho de ser buscados por igual, sin hacer ninguna diferencia. Reitero la invitación a la sociedad para que una a esta lucha”, refirió.

Respecto a las autoridades, pidió que hagan su trabajo como gente preparada que se postuló para los cargos políticos, pues argumentó que ella como madre de las víctimas no tenía una formación para rastrear el paradero de sus hijos, pero el dolor la hizo adentrarse a este mundo.

Aunado a ello y como parte de las recomendaciones que dio a las nuevas madres buscadoras de personas desaparecidas, señaló que lo importante es no desistir, luchar, enfrentarse e investigar para localizar a sus desaparecidos.

Para concluir, Ceci Flores pidió a la ciudadanía no revictimizar a las madres buscadoras, que no las critiquen, pues como toda madre ella quiere a sus hijos, que estén bien y no es necesario estar en la misma situación para entender la magnitud del problema.