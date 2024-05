El gobierno respeta a todas las instituciones religiosas, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el señalamiento de Ramón Castro, secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien afirmó que la administración federal emprendió una campaña para denostar al obispo emérito de Guerrero, Salvador Rangel.

Durante la conferencia, el mandatario sostuvo que su gobierno no se propone “hacerle mal a nadie” y que son “defensores de la libertad de creencia”.

“Nosotros somos muy respetuosos de todas las iglesias, en especial de la iglesia católica y no estamos acostumbrados a mentir, nosotros siempre actuamos con apego a la verdad y de ninguna manera nos proponemos hacerle mal a nadie y esto incluye el respeto a las instituciones que tienen que ver con el ejercicio de la fe, de la espiritualidad, no afectamos, no nos oponemos, no estamos en contra de ninguna religión. Somos defensores de la libertad de creencia”.