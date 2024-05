Aunque reconoció que quienes son parte de los colectivos de búsqueda “defienden causas justas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que hay quienes “trafican con el dolor humano”.

En su conferencia, el mandatario señaló lo anterior ante el supuesto crematorio clandestino localizado en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, hallazgo que denunció Ceci Flores, activista y Madre Buscadora de Sonora.

Consideró que el revelar el descubrimiento de restos humanos surge como parte de la temporada electoral e implica una “estrategia perversa” que maneja el bloque conservador, el cual busca afectar a su gobierno.

“Vinieron (personas) de Sonora y Chihuahua, personas que no nos quieren y que pertenecen al bloque conservador, que dese luego defienden causas que son muy justas, cómo no pensar en la desaparición de un ser querido, pero no se debe traficar con el dolor humano, eso además no les ayuda”.